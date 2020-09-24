21 сентября палата предпринимателей Костанайской области направила письма в департамент по делам госслужбы и прокуратуру. Цель: проверить законность начисления налога на рекламу предпринимателям Костаная. Руководство городского отдела архитектуры с доводами специалистов НПП «Атамекен» сначала не согласилось, но потом отозвало из управления по госдоходам сведения о долгах за рекламу. На следующий день к проблеме подключился аким Костаная. В том, почему позиция властей за несколько дней развернулась на 180 градусов, попыталась разобраться «НГ».

На встрече 14 сентября предприниматели спрашивали, почему их не уведомили о долгах / Фото из архива «НГ»

Палата считает. Отдел не согласен

Об этой скандальной истории «НГ» рассказала 17 сентября. Ревизионная комиссия Костанайской области провела в ноябре-декабре проверку работы отдела архитектуры и выявила несоответствие в документах госоргана и в рекламных вывесках и баннерах на улицах областного центра. В течение полугода результаты проверки конвертировались в конкретные начисления, о которых предприниматели узнали по записям в своих налоговых кабинетах только летом 2020 года.

Хозяйка кафе «Городок» Ольга МИХАЙЛОВА 14 сентября сообщила о внезапно возникшем долге в СМИ и попыталась объединить предпринимателей, которые оказались в такой же ситуации. 21 сентября она рассказала «НГ» о том, что произошло после встречи возмущенных предпринимателей и чиновников.

- Уже 15 сентября я написала заявление в отдел архитектуры о демонтаже наружной рекламы, - сообщила Михайлова. - Простояла всего 5 минут, за 20 минут написала заявление. Такая быстрота работы появилась только после того, как в дело вмешались журналисты. Раньше я часами в очереди стояла! На руки мне ни предписание, ни акт проверки не выдали. Зато дали фотографии моего кафе - без даты, в черно-белом виде. Заявление должны рассмотреть за 15 рабочих дней. Быстро они работать не хотят, хотя многим предпринимателям уже начали блокировать счета.

Ольга Михайлова сразу после встречи написала заявление о демонтаже рекламы / Фото из архива «НГ»

Вот как в тот же день видели сложившуюся ситуацию в «Атамекене».

- В первую очередь Предпринимательский кодекс предусматривает проведение контроля путем профилактики нарушений, - комментировала эксперт Жибек СИИТОВА. - Если нарушения не устранены или нет обратной связи, только тогда должны производиться начисление пени, блокировка счетов и другие санкции. Нашими экспертами в ходе разбирательства было установлено, что отдел архитектуры акимата города Костаная на основании предписания ревизионной комиссии начислял налог за рекламу в отношении более 1 200 предпринимателей. Мы полагаем, что в данном случае профилактический контроль проводился без посещения объектов, то есть только лишь на основании результатов аудита ревизионной комиссии.

Сиитова подчеркнула: после профконтроля, в срок не позднее 5 рабочих дней с момента выявления нарушений, предпринимателям должны были направить рекомендацию устранить нестыковки с нормами законодательства. Дальше у владельца бизнеса есть два варианта: либо направить возражение в течение 5 рабочих дней, либо исполнить рекомендацию за 10 рабочих дней.

- Однако отдел архитектуры, нарушив нормы законодательства, направил сведения ревизионной комиссии напрямую в налоговые органы, без проведения профконтроля. Предприниматели при этом никаких рекомендаций не получали, а значит, не имели возможности добровольно устранить нарушение или направить возражение, - резюмировали в палате предпринимателей.

С этими доводами не согласился руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Ерлан КАЗИЕВ.

- Контроль не может быть проведен по порядку, который указывает палата предпринимателей, потому что был мораторий на проверку бизнеса, - прокомментировал он «НГ». - Чтобы провести профконтроль, я должен был зарегистрировать проверку, уведомить субъект бизнеса о проведении проверки, после этого дать предписание об устранении нарушения. В данном случае наш госорган не проводил профконтроль, поэтому ссылка на нормы Предпринимательского кодекса здесь неуместна. Ревизионная комиссия сделала фотофиксацию, которая подтверждает нарушения со стороны предпринимателей. Нам ревизионная комиссия прислала данные, что наши документы не соответствуют действительности, потому что по факту наружная реклама есть. Есть статья 603 Налогового кодекса, где указано, что мы обязаны подавать сведения о плательщиках и суммах в департамент госдоходов. Поэтому мы направили уведомление в ДГД. Пеню мы не начисляли, это не входит в наши обязанности.

Решение принято

Однако через несколько часов Казиев сообщил «НГ», что его отдел отозвал из налоговой данные по налогам, начисленным с марта по август.

- В налоговую направлены данные с декабря по февраль, а с марта по июль у нас отсутствуют данные о сделках между физическими и юридическими лицами, - пояснил он. - Оказывается, с марта мы должны были прекратить начисление, а налог был начислен автоматически. Отдел архитектуры отозвал эту информацию до полной проверки данных. Сейчас налог не начисляется.

Об итогах заседания Кайрат Ахметов сообщил в соцсети / Фото из Instagram

Точку поставили 22 сентября на совещании в акимате Костаная. Журналисты узнали о нем постфактум.

- По итогу заседания принято решение отделу архитектуры и градостроительства отозвать ранее поданные сведения за период с декабря 2019 года по август 2020 года, - сообщил в Instagram аким Костаная Кайрат АХМЕТОВ. - В ближайшее время будет создана рабочая группа с участием представителей НПП «Атамекен» и уполномоченного органа в сфере размещения визуальной рекламы. Ее цель - отработать с каждым предпринимателем, размещающим наружную рекламу или вывеску, на приведение в соответствие с законодательством РК. Таким образом рабочая группа будет разбираться с каждой ситуацией индивидуально.

Подробности совещания «НГ» рассказала владелица детской парикмахерской Татьяна НОВИКОВА. Ей дважды начисляли налог на рекламу - сначала на 15 000, потом на 48 000 тенге - и дважды блокировали счета.

- Аким сказал, что налог начислен с нарушением закона, - сообщила Новикова. - На встрече выяснилось, что замеров вывесок никто не проводил, а их размеры на глаз определяли по фотографиям. Остался открытым вопрос, что власти считают рекламой. У чиновников глупые оправдания. Аким спрашивает руководителя отдела архитектуры: что, по его мнению, есть реклама. Казиев отвечает: «Вот я иду мимо, вижу баннер, он привлек мое внимание, значит, это реклама». Аким спрашивает: «Так в законе написано?» Ему отвечают, что нет. Насколько я знаю, приходить к пониманию, что является вывеской, чиновники будут на другом совещании.

Татьяна уже оплатила налог, чтобы разблокировать банковские счета. В департаменте госдоходов сообщили, что в таком случае есть возможность вернуть эти деньги.

- В соответствии с Налоговым кодексом возврат излишне уплаченной суммы производится на банковский счет налогоплательщика на основании его налогового заявления, - пояснили в ведомстве. - Для осуществления возврата излишне (ошибочно) уплаченной суммы налога необходимо предоставить заявление. В нем указать наименование налогоплательщика, БИН/ИИН, код бюджетной классификации платы, по которому необходимо осуществить возврат, излишне уплаченную сумму, реквизиты банковского счета.

На сайте kgd.gov.kz можно скачать форму заявления. В управлении госдоходов его тоже принимают электронно - через кабинет налогоплательщика и на портале электронного правительства.