Хулиганом оказался 19-летний житель Лисаковска. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Напомним, акт вандализма произошел 21 сентября. Неизвестный мужчина вырвал перила на пандусе, ведущем в Дом культуры "Союз".

- Установлен мужчина, совершивший данное правонарушение, это 19-летний житель Лисаковска, - сообщили в пресс-службе. - По данному факту собран административный материал по статье 434 КоАП РК (мелкое хулиганство). Материалы по делу переданы в суд.

Согласно данной статье, нарушителю, совершившему подобное деяние впервые грозит штраф в размере пяти месячных расчетных показателей, либо административный арест на срок до десяти суток.