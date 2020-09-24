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Мужчину, разрушевшего пандус ДК в Лисаковске, нашла полиция
24 сентября 2020, 16:30 | Криминал
Хулиганом оказался 19-летний житель Лисаковска. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Напомним, акт вандализма произошел 21 сентября. Неизвестный мужчина вырвал перила на пандусе, ведущем в Дом культуры "Союз".
- Установлен мужчина, совершивший данное правонарушение, это 19-летний житель Лисаковска, - сообщили в пресс-службе. - По данному факту собран административный материал по статье 434 КоАП РК (мелкое хулиганство). Материалы по делу переданы в суд.
Согласно данной статье, нарушителю, совершившему подобное деяние впервые грозит штраф в размере пяти месячных расчетных показателей, либо административный арест на срок до десяти суток.
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