Небольшие приборы, измеряющие частоту пульса и насыщение крови кислородом, оказались в последнее время настолько востребованными, что торговые площадки увеличили цену на них в несколько раз. Найти качественные пульсоксиметры приборы по разумной цене непросто.





Поисками подходящих вариантов и спонсированием покупки занимались костанайские предприниматели Валерий Степаненко, Серик Ыбрай, Талгат Рахметов и Сергей Миролюбов. Очередная партия пульсоксиметров прибыла из США. Сегодня, 23 сентября, аппараты передали в Костанайскую детскую областную больницу.

- Всем пациентам с пневмониями нужны пульсоксиметры, - отмечает главный врач больницы Улыкбек АСИЛБЕКОВ. - Учитывая, что расходы на их закупку не были заложены в бюджет, мы испытываем определенные сложности. Да еще и цены взлетели: если раньше можно было купить за 5 000-7 000 тенге, то сейчас есть предложения, где каждый пульсоксиметр может стоить 150 000. А у нас еще и процедура закупа не быстрая. Вы делаете большое дело! Мы распределим приборы по отделениям, спасибо за помощь!





Пульсоксиметры имеют сертификаты качества и инструкции на русском языке.

Ранее, 29 июля, в рамках акции «НГ» 15 пульсоксиметров вручили сотрудникам скорой помощи, еще 5 передали в городскую и областную больницы. Однако потребность костанайских медучреждений в этих важных приборах пока не удовлетворена.

При любых заболеваниях, связанных с поражением легких, количество переносимого кровью кислорода падает. Чтобы не упустить момент, когда человеку необходимо воспользоваться кислородным концентратором, и необходимы показания пульсоксиметра.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ