По словам главного тренера футбольного клуба Григория БАБАЯНА, окончательный счет в игре мог быть намного лучше, если бы команде удалось реализовать все созданные моменты.

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— Для нас было важно выиграть сегодня. Понимали, что будет сложный матч, так как была пауза, связанная с играми сборных. Мы только за два дня до игры собрались в полном составе. Были определенные потери, в сборной получили травмы Ника Квевескири и Сергей Малый, поэтому мы не смогли их сегодня использовать, - цитирует трненера официальный сайт ФК "Тобол". - В целом, по игре мы показывали хороший футбол 50-55 минут. Создали большое количество моментов, игра смотрелась, но надо реализовывать. Забей все эти моменты, то счет был бы не 2:0, а 3:0 или 4:0 к 55-й минуте. Было бы намного легче играть и заканчивать этот матч.

По словам Бабаяна, после установившего счета 2:0, команда несколько сдала позиции и отдала инициативу сопернику.

- Мы чуть за это не поплатились. Считаю, что так играть нельзя. Много раз ребятам говорил, что счет 2:0 – это еще не победа, нужно до конца гнуть свою линию. От своего футбола отказываться нельзя, - комментирует он. - Для нас это была важная победа. Уже через три дня нас ждет матч с «Ордабасы», начинаем готовиться к этому матчу.

— Когда травмированные смогут вернуться на поле?

— Сложно сказать, сейчас занимаемся их восстановлением. Проблема паха у Ники, точные сроки можно будет сказать только после повторного обследования.

— После игры с «Кайсаром» были внесены изменения в линию атаки. Ждать ли болельщикам очередных перестановок перед следующим туром?

— Себаи долго отсутствовал из-за травмы, сейчас он чувствовал себя неплохо. Мы знали, что можем использовать его на минут 50-60. Что касается Омиртаева, то он только приехал после сборной. В целом, у нас такая линия атаки, где никому место не гарантировано. Кто лучше себя проявляет, тот и играет.

Восьмой тур КПЛ, в котором "Тобол" обыграл "Кызыл-Жар" прошел вчера, 13 сентября, на поле стадиона Академии Сегизбаева в Алматы. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу костанайцев.