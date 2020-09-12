Коронавирус в Казахстане:
Заболели: 106 729 (+68 за сутки).
Выздоровели: 100 518 (+109). Умерли: 1 634 (+46 с 31.08 по 06.09)
Случаи пневмонии: 29 235 (+307 за 11.09)
Выздоровевших от пневмонии: 6 787 (+145 за 11.09)
Летальных исходов от пневмонии: 320 (+2 за 11.09)
Коронавирус в Костанайской области:
Заболели: 3 444 (+2 за сутки). Выздоровели: 2 887 (+2). Умерли: 12 (+0 с 31.08 по 06.09)
Случаи пневмонии: 2 951 (по данным на 04.09)
Выздоровевших от пневмонии: 2 919
Летальных исходов от пневмонии: 15
"Тобол" обыграл новичка КПЛ и вышел на третье место
12 сентября 2020, 18:58 | Спорт
Костанайский "Тобол" одержал победу над петропавловским "Кызыл-Жар СК" в восьмом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Фото ФК "Тобол"
Подопечные Григория Бабаяна забили по голу в каждом из таймов. На 35-й минуте отличился Дмитрий Мирошниченко, а после перерыва - Азат Нургалиев (49-я).
Благодаря этой победе "Тобол" набрал 13 очков и вышел на третье место, опережая "Кайсар" 913) по дополнительным показателям. У "Кызыл-Жар СК" осталось семь баллов.
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