Костанайский "Тобол" одержал победу над петропавловским "Кызыл-Жар СК" в восьмом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото ФК "Тобол"

Подопечные Григория Бабаяна забили по голу в каждом из таймов. На 35-й минуте отличился Дмитрий Мирошниченко, а после перерыва - Азат Нургалиев (49-я).





Благодаря этой победе "Тобол" набрал 13 очков и вышел на третье место, опережая "Кайсар" 913) по дополнительным показателям. У "Кызыл-Жар СК" осталось семь баллов.