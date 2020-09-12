Полиция нашла 15-летнюю Анну Карпенко на краю села Валерьяновка в одном из пустых домов. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

- Без вести пропавшая Анна Карпенко найдена. С ней все в порядке. Будет передана родителям, - отметили в пресс-службе. - Все обстоятельства еще выясняются.

Напомним, Анна Карпенко ушла из дома 9 сентября. Поисками девушки, помимо полиции. занимались волонтеры и местные жители.