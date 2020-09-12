Коронавирус в Казахстане:
Заболели: 106 729 (+68 за сутки).
Выздоровели: 100 518 (+109). Умерли: 1 634 (+46 с 31.08 по 06.09)
Случаи пневмонии: 29 235 (+307 за 11.09)
Выздоровевших от пневмонии: 6 787 (+145 за 11.09)
Летальных исходов от пневмонии: 320 (+2 за 11.09)
Коронавирус в Костанайской области:
Заболели: 3 444 (+2 за сутки). Выздоровели: 2 887 (+2). Умерли: 12 (+0 с 31.08 по 06.09)
Случаи пневмонии: 2 951 (по данным на 04.09)
Выздоровевших от пневмонии: 2 919
Летальных исходов от пневмонии: 15
Без вести пропавшую девушку нашли в районе им. Беимбета Майлина
12 сентября 2020, 18:49 | Происшествия
Полиция нашла 15-летнюю Анну Карпенко на краю села Валерьяновка в одном из пустых домов. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
- Без вести пропавшая Анна Карпенко найдена. С ней все в порядке. Будет передана родителям, - отметили в пресс-службе. - Все обстоятельства еще выясняются.
Напомним, Анна Карпенко ушла из дома 9 сентября. Поисками девушки, помимо полиции. занимались волонтеры и местные жители.
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