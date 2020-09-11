Карпенко Анна Анатольевна, 2005 года рождения, ушла из дома в селе Валерьяновка около 16.00 9 сентября и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Вечером 10 сентября ее родители обратились в отдел полиции района им. Беимбета Майлина.

Приметы без вести пропавшей: рост 172 см, волосы светло-русого цвета до плеч, глаза серо-зеленые.

Была одета в бирюзовые шорты, желтую футболку и красные кроссовки.

Как сообщили в пресс-службе департаменте полиции Костанайской области, девушка неоднократно уходила из дома и состоит на учете в отделе полиции по категории «беспризорный».

На поиски Анны Карпенко ориентирован личный состав области. Активное участие в поисках принимают волонтеры района им. Беимбета Майлина («Молодая гвардия» 20 человек) и Лисаковска («Жас жүректер» 25 человек). Также в поисках задействованы представители отдела образования района, местные жители. Всего разыскивают Анну более 150 человек.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просьба сообщить в отдел полиции района Беимбета Майлина по номерам телефона 8-714-36-3-74-63, 8-771-898-28-38 или 102.