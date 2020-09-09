Всё началось с пера - Памятник Пушкину ремонтируют в Костанае

Облицовку постамента делает ТОО «Таза Жол». По словам рабочих, при хорошей погоде они планируют завершить отделку не позднее 17 сентября.

7 сентября рабочие устанавливали плитку на основание постамента/ Фото Ольги ЛИХОГРАЙ



В понедельник, 7 сентября, установили плитку на основание фундамента постамента. Цвет плитки остался прежним - красноватого оттенка.

Как сообщила "НГ" руководитель отдела культуры и развития языков акимата Костаная Айсулу АУБАКИРОВА, классику также вернут упавшее из его руки перо.

- На памятнике Пушкину проводится текущий ремонт, - пояснила Аубакирова. - Со временем произошел естественный износ облицовки постамента, отошла плитка. Основанием для ремонта послужил акт состояния памятника, составленный комиссией, в которую вошли сотрудники отдела культуры и областного управления культуры. Облик памятника не изменится.

Памятник Пушкину до потери пера - в хорошем состоянии, но местами видны трещины / Фото из архива «НГ»



Памятник Пушкину Костанаю подарил Союз писателей России. Церемония открытия состоялась 17 сентября 2010 года. С того момента это первый ремонт памятника.



В конце июля в отделе культуры сообщили "НГ", что, скорее всего, "перо упало из-за непогоды или вследствие естественного старения памятника".

Памятник уже без пера - на основании фундамента постамента многочисленные трещины, плитка начала отходить / Фото из архива «НГ»

Отдел ЖКХ акимата Костаная после получения акта технического обследования передал эту информациюподрядной организации, занимающейся текущим содержанием памятников на территории города.

- По состоянию на конец августа работы не были выполнены в связи с погодными условиями - часто шли дожди, - сообщил "НГ" заместитель руководителя отдела ЖКХ Василий ПОМАЗ. - Сейчас, в сентябре, ремонтные работы продолжаются. По вопросу потребности финансовых средств на ремонт указанного памятника предоставить информацию не представляется возможным, так как работы еще не выполнены.