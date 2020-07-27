Куда пропало перо с памятника Пушкину в Костанае?

Памятник Александру Сергеевичу Пушкину, установленный на улице имени великого русского поэта, напротив городского акимата, остался без пера, которое классик держал в правой руке. Об этом "НГ" сообщил костанайский поэт Олег Щербинин.

Памятник Пушкину до... / Фото из архива "НГ"





... и после / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

В отделе культуры и развития языков акимата Костаная пояснили, что, скорее всего, "перо упало из-за непогоды или вследствие естественного старения памятника".



- Памятник был разрушен, перо упало, но его прибрали наши сотрудники, - рассказала руководитель отдела культуры Айсулу АУБАКИРОВА. - Нашим отделом был составлен акт технического обследования и направлен в отдел ЖКХ акимата Костаная.

Как сообщили в департаменте полиции, по данному происшествию в полицию обращений не поступало.

Памятник Пушкину подарил Костанаю Союз писателей России. Церемония открытия состоялась 17 сентября 2010 года.

Монумент отлит из бронзы, высота скульптуры - 2 м, вес - 260 кг. Памятник установлен на мраморном постаменте. Автор проекта - московский скульптор Николай Кузнецов-Муромский.

«По договоренности с посольствами иностранных государств в честь 210-летия со дня рождения поэта мы устанавливаем памятники по всему миру. Подобные монументы были уже установлены в КНР, Словении, Боснии-Герцеговине, Турции, Болгарии, Сербии, на Цейлоне, в Шри-Ланке и на родине предков поэта в Эритрее», - пояснял 10 лет назад в интервью ИА "Новости-Казахстан" консультант Союза писателей России Валерий МЕЛЬНИКОВ.