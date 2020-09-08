«Вина обоюдная» - решение по делу о ДТП, в котором автобус врезался в ситиборд, принял суд Костаная

Слушание дела в отношении водителя маршрутного автобуса № 18 Евгения Фёдорова завершилось в Специализированном административном суде Костаная сегодня, 8 сентября.

Евгений Федоров, его адвокат Григорий Баринов и юридический консультант Жаслан Байбазаров готовятся к заседанию суда / Фото Андрея СКИБЫ

- Признать Евгения Федорова виновным в совершении административного правонарушения и назначить штраф 38 892 тенге, - зачитала постановление судья Асель АМИРГАЛИЕВА. И пояснила: - Суд пришел к выводу, что расположение рекламного щита не освобождает водителя от обязанности вести транспорт, учитывая его особенности. Щит не появился на его пути внезапно, при должном внимании он мог его увидеть. Водитель создавал своими действиями опасность для жизни пассажиров и других участников дорожного движения.

В постановлении отмечается, что вина сторон - обоюдная, так как в расположении ситиборда наблюдаются нарушения законодательных норм.

15 июля 2020 года автобус под управлением Фёдорова на пр. Абая, возле остановки "БУМ", врезался в ситиборд (рекламный баннер) принадлежащий ТОО «ABC Commercial». 6 августа водители автобусов провели акцию в поддержку коллеги.

13 июля 2015 года была установлена бетонная основа баннера. На снимке видно, что остановка "БУМ" в то время уже была / Фото предоставлено Жасланом БАЙБАЗАРОВЫМ

16 августа 2015 года - рекламный баннер установлен, возле "БУМа" останавливаются автобусы / Фото предоставлено Жасланом БАЙБАЗАРОВЫМ

В ходе процесса адвокат Григорий БАРИНОВ, защищающий Федорова, сообщил, что рекламный баннер не соответствует государственному стандарту. Согласно этому стандарту он должен находится в 5 м от дорожной полосы и в 25 м от остановки. Однако представитель ТОО «ABC Commercial» Бауржан УСПАНОВ заявил, что у этой фирмы есть все необходимые бумаги на установку ситиборда.



В 2017 году в этот ситиборд врезалась ГАЗель. Тогда суд принял решение, что виновен водитель.

- В 2017 году к нам поступило письмо от управления дорожной полиции, в котором было указано, что данный баннер не соответствует стандартам, его расположение может привести к созданию аварийных ситуаций, - сообщил в суде сотрудник отдела архитектуры и градостроительства акимата костаная Дархан ШАЙКИН. - На основании этого нас просили принять меры по переносу и демонтажу баннера.

7 ноября 2017 года и 4 января 2018 года отдел архитектуры направлял письма руководству ТОО «ABC Commercial», в котором просил эту фирму принять меры по переносу рекламного щита. На вопросы о том, каким именно стандартам должен соответствовать баннер и почему чиновники обращались только к частной компании, а не в госорганы, Шайкин не ответил, потому что в этот период не работал в отделе. Но пояснил: сейчас ситиборд не соответствует СТ РК 1633-2015.

21 августа 2017 года - обустройство асфальта при реконструкции пр. Абая / Фото предоставлено Жасланом БАЙБАЗАРОВЫМ

20 июня 2020 года - расположение баннера незадолго до аварии, которая произошла 15 июля / Фото предоставлено Жасланом БАЙБАЗАРОВЫМ

- Там указано, что рекламная конструкция не может находиться ближе 25 м от автобусных остановок, справа и слева от автомобильной дороги на расстоянии не менее 5 м от края проезжей части. Рекламные баннеры не должны мешать дорожному транспорту и обзору водителя, - пояснил Шайкин.

Сторона защиты водителя сделала замеры: расстояние от остановки до рекламного щита составляет всего 16,9 м. Адвокат Баринов заявил: если сотрудники отдела архитектуры и градостроительства разрешили ТОО «ABC Commercial» устанавливать баннер с нарушениями, прекрасно зная об этом, то здесь имеются признаки коррупционного нарушения. А также обвинил чиновников в бездействии, поскольку полицейские отправляли письмо в отдел архитектуры.

Расстояние от баннера до автобусной остановки составляет 16,9 м, хотя должно быть не менее 25 м / Фото предоставлено Жасланом БАЙБАЗАРОВЫМ

- Если даже баннер и расположен с нарушениями, то каким образом его можно сместить так, чтобы он стоял по правилам, ведь там же находятся здания? - спросил представитель ТОО «ABC Commercial» Бауржан Успанов. - Когда нам выдавали разрешение, эти здания там уже стояли. Теперь по аварии: водитель обязан был убедится в безопасности дорожного движения. Это было светлое время суток, как он мог не увидеть баннер, я не понимаю. Водитель должен чувствовать габариты машины. Если он не смотрел наверх, тогда почему ему доверяют двухэтажный автобус?

Ситиборд и окончание автобусной остановки / Фото предоставлено Жасланом БАЙБАЗАРОВЫМ

В прениях представитель ТОО попросил признать Федорова виновным, адвокат водителя предложил оправдать его.

- Водитель несет ответственность за безопасность дорожного движения, в данном случае он не убедился в этом. Более того, он несет ответственность за жизни пассажиров! - сказал Бауржан Успанов.

- В данной ситуации действия госорганов в отношении к ТОО похожи на слив воды в песок - действие есть, а результат нулевой, - заявил Григорий Баринов. - В Казахстане стало плохой традицией списывать нарушения госорганов на прошлое руководство и обнулять деятельность после миграции начальников. Но так быть не должно! Местные исполнительные органы должны нести ответственность за действия своих работников и незамедлительно пресекать нарушения, создающие угрозу жизни и здоровья как водителей, так и пассажиров, пешеходов. На основании того, что водитель двигался по своей полосе, а ситиборд установлен не по госстандартам, прошу оправдать водителя.

- Меня обвиняют в том, что я якобы неправильно выбрал скорость, но я всегда отъезжаю от остановки с минимальной скоростью, - сказал Евгений Федоров. - За 10-15 м, что проехал мой автобус, он не смог бы разбить баннер, если бы он был установлен по стандарту. Мне нужно смотреть по сторонам и следить за дорожной ситуацией. Но, так как верхняя часть баннера нависала на проезжей частью, произошло данное ДТП. Я не могу определить его высоту, так как она не указана соответствующими знаками. У меня сейчас двое несовершеннолетних детей, я на время процесса остался без работы, без заработка. На этих основаниях прощу суд признать меня невиновным.

Постановление суда должно вступить в силу через 10 дней.