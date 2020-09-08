Порно в Zoom: доступ к урокам казахстанцев "сливают" в Telegram

В Казахстане появился Telegram-канал, куда "сливают" данные об уроках в Zoom с ссылками и паролями. В чате обсуждают в том числе включение во время занятий порно. Об этом рассказал казахстанский активист Павел Александров, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Павел Александров отметил, что для обучения миллионов детей в Казахстане инструменты выбрали "бездарно".

"Вместо специализированных безопасных платформ были выбраны бесплатный Zoom и WhatsApp. Куда делись огромные деньги, потраченные на развитие цифровых платформ? И теперь в Telegram-канале существуют десятки групп с тысячами подписчиков, куда сливаются данные звонков с уроками, в том числе пароли, ссылки, имена и фамилии учеников. Любой может подключиться и включить порно нашим детям прямо посреди урока. Кого-нибудь посадят за растление несовершеннолетних?"- пишет Павел Александров в Facebook.

Стоит отметить, что в Telegram действительно нашелся канал, в который отправляют данные об уроках в Zoom с паролями, кодами и ссылками для подключения к конференции. Также в сообщении прикрепляют время, номер класса и город. В чате почти три тысячи участников из Казахстана и России. Они активно общаются между собой.

"Включите стоны", "Твоя училка чокнутая", "Заходим?", - пишут они.

Павел Александров рассказал, как нашел данный канал, и чем это может обернуться.

"Я узнал об этом из Facebook. Дети узнают еще раньше нас, информация стала уже широко доступной для всех. Последствия могут быть ужасные. Во-первых дети стали потенциальными объектами растления через трансляцию непристойных видео. Но самое худшее, что они теперь подвергаются прямой угрозе. Педофилы или насильники, используя официальную платформу Министерства образования, могут получить нужную информацию. То есть зайти в данный канал, затем в Zoom на урок, посмотреть фамилию, имя, фото ученика, возможно, узнать адрес. Миллионы школьников теперь подвергаются риску. А Минобразования невольно становится соучастникам преступления против детей", - сказал он.

Ранее школьникам несколько раз включали порно прямо во время проведения урока в Zoom.