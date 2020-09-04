Порно включили школьникам на онлайн-уроке

Жительница Нур-Султана пожаловалась, что ученикам пятого класса на уроке математики в Zoom включили порнографию, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По ее словам, прямо во время уроков школьникам включили порно, а позже вместо уроков на видео появились нецензурно выражающиеся мужчины. Пост с жалобой появился в Facebook и Instagram.

"Второй день урока онлайн, и беспредел происходит в программах Zoom. Почему вы за три месяца не смогли сделать нормальное приложение для учебы с детьми? У моего ребенка шок, у остальных одноклассников шок. Меня всю трясет. Что это за программа Zoom такая? Почему нет до сих пор нормального обучения", - написала автор публикации.

В Управлении образования Нур-Султана подтвердили, что инцидент произошел 3 сентября.

"В процесс обучения учащихся 5-го класса на платформе Zoom вмешались посторонние лица, продемонстрировав непристойные слайды и нецензурную брань на экраны компьютеров детей, сорвав урок математики. После получения от родителей и учителя сообщения администрацией школы было проведено онлайн-совещание с детьми и родителями, проведена воспитательная работа с учащимися о соблюдении этики при работе в чатах и на платформах", - добавили в управлении.

По данным ведомства, вечером родители проверили телефоны детей на предмет связи с посторонними лицами, но ничего выявить не смогли.

"Платформа Microsoft Teams несколько дней находилась на доработке по созданию команд, учетных записей, и доступ открыли только 3 сентября. Учителя сразу создали команды, и с сегодняшнего дня уроки ведутся на платформе Microsoft Teams", - добавили в управлении.

В управлении заявили, что направили письмо в Департамент полиции Нур-Султана.