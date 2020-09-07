В Казахстане закроют дельфинарии

Казахстане закроют дельфинарии. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент zakon.kz.

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По словам министра, норма уже прописана в проекте закона "Об ответственном отношении к животным".

- Да, эта норма свое отражение найдет и уже нашла. Действительно, в последнее время поступали обращения от общественников, после чего и от международных общественных деятелей, связанных с запретом дельфинариев. Такая норма нами выработана. Она коснется не только дельфинариев, там есть запреты и по другим нормам, связанным с содержанием диких животных, - сообщил глава Минэкологии на брифинге в правительстве.

Ранее казахстанские зоозащитники запустили петицию "Нет дельфинариям в Казахстане". После обратились к Президенту и министру экологии, геологии и природных ресурсов с просьбой закрыть дельфинарии и освободить животных. В Минэкологии тогда пообещали рассмотреть этот вопрос.