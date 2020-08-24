Казахстанцы собирают подписи против дельфинариев. Зоозащитники обратились к Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву с просьбой освободить животных, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Кажется, что дельфины в дельфинариях любят свою "работу": они весело плавают за мячиками, задорно прыгают через огненные кольца и будто постоянно "улыбаются". На самом деле это лишь особенность строения их морды, и они выглядят счастливыми, даже когда страдают, выполняя противоестественные трюки. Об этом рассказывает активистка Камиля Тюлебаева.

Ужасают девушку и условия содержания этих млекопитающих в Казахстане. Дельфинам нужны соленая морская вода и простор. Но держат их, по ее словам, чаще всего в хлорированных тюрьмах-бассейнах.

"Их отлавливают молодыми, в два-три года, и живут они там в среднем до 20 лет. А в дикой природе они могут до 50 лет жить. В дикой природе дельфин может проплывать до 100 километров в день, а в бассейне... сами понимаете… Это можно сравнить с тем, что человека на всю жизнь в ванной закрыть. В целом ни один дельфинарий не может не только заменить дикую природу, но даже создать приближенные условия", - говорит Камиля.

Активистка называет несколько причин, по которым она выступает против дельфинариев. Одна из них - высокий интеллект этих животных.

"Я сотрудничаю с американским институтом защиты животных Animal Welfare Institute, который занимается изучением дельфинов. И я могу привести факты из их научных работ. Дельфины - высокосоциальные животные, сильно привязываются друг к другу. Был случай, когда мама родила детеныша вне воли, а потом его забрали для другого дельфинария. И знаете, есть видео о том, как мама выла и не ела ничего, пока ей не вернули малыша. В Индии их признали личностями.

Кстати, во многих странах Европы и Америки отказываются от шоу с дельфинами из-за того, что они такие умные создания: их мозг весит больше, чем у взрослого человека. К тому же у дельфинов есть отделы мозга, которые у человека даже не развиты. У них даже есть свой язык", - говорит Камиля.

Но самое страшное - это отлов дельфинов. Больше всего он процветает в Японии.

"В 2009 году был снят документальный фильм "Бухта" о массовом истреблении дельфинов с целью употребления их в пищу в национальном парке Таиджи в Японии. Рыбаки загоняют млекопитающих в узкую бухту, часть из них отлавливают для продажи в океанариумы, но большую часть убивают, чтобы продать мясо на рынках. В год в прибрежных водах Таиджи гибнет до 1300 дельфинов. Они используют очень жестокий метод убийства: загоняют их в бухты, потом в оглушают и там же некоторых режут. Голубая бухта становится красной от крови. Потом их продают. Один дельфин стоит 150 000 долларов. Это прибыльный бизнес.

И есть много махинаций в этой сфере. Например, если умерло животное в дельфинарии, они его разрезают, уничтожают все следы и на его место поставляют другого через черный рынок", - говорит зоозащитница.

По информации девушки, на время пандемии коронавируса в Казахстане остался только один дельфинарий. Активистка говорит, что в нем содержатся три дельфина. Еще двух дельфинов из Нур-Султана вывезли в Екатеринбург.

"Не хотелось бы, чтобы их вернули в Казахстан. Просто в Екатеринбурге есть центр "Дельфа", который занимается реабилитацией дельфинов после дельфинариев. И он помогает животным вернуться в естественную среду. Поэтому доводы владельцев дельфинариев о том, что животные привыкли так жить и не смогут в естественной среде, не актуальны. На самом деле инстинкты сохраняются, это доказано", - делится Камиля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дельфины в Казахстане (@freedolphinskazakhstan)18 Авг 2020 в 9:12 PDT

"Изначально дельфинарии создавались с научно-познавательной целью, чтобы люди могли изучать этих удивительных созданий. Но постепенно это превратилось в кровожадный бизнес.

Часто он существует за счет дельфинотерапии для детей с ограниченными возможностями. Родители готовы платить любые деньги за "лечение" ребенка, я все прекрасно понимаю. Но на самом деле из научных работ известно, что общение с дельфином равнозначно общению с кошкой или собакой. Если и есть эффект от этого метода, то только в комплексе с работой терапевта. Это просто эмоции для ребенка, но это не панацея. Ученые давно доказали, что это маркетинговый ход. То есть ради того, чтобы человеку просто было хорошо, мы мучаем дельфинов", - говорит Камиля Тюлебаева.

Поэтому она и создала петицию против дельфинариев. Ее подписали уже около 4,5 тысячи человек. Девушка завела тематическую страницу в Instagram и постепенно нашла единомышленников, которые теперь ей помогают. В прошлом месяце они написали письмо Президенту страны.

"Токаев недавно отреагировал на инцидент с тюленями в Актау, надеюсь, и на дельфинов обратит внимание. Ведь это тоже редкие и невероятно умные млекопитающие, которые живут на планете около 30 миллионов лет. И они очень похожи на нас. С помощью запрета мы сможем сделать шаг к тому, чтобы называть себя гуманным обществом", - говорит Камиля Тюлебаева.

Ранее организаторы шоу дельфинов прокомментировали высказывания некоторых общественников, которые призывали запретить в Казахстане передвижные дельфинарии.

"Тогда нужно запретить и зоопарки, и цирк. Тогда и океанариум в Астане (ныне Нур-Султане - примечание) закрыть. Те, кто пишет и говорит об этом, не понимают, что эти дельфины были рождены не в природе. Они изначально были выращены в неволе. Они привыкли к людям, они едят с рук, у них нет рефлекса ловить рыбу. Их невозможно взять и отпустить в море. Они там погибнут", - заявили организаторы.

Напомним, ранее во время гастролей в казахстанском городе Кокшетау при невыясненных обстоятельствах скончался дельфин Дейл из московского дельфинария.