Вдвое больше бюджетных мест, 3 абитуриента на 1 место - Как прошел набор в медколледжи Костанайской области

Набор студентов в медицинские колледжи в Костанае, Рудном и Аркалыке в 2020 году увеличился вдвое. Об этом сообщила пресс-служба управления здравоохранения Костанайской области.

Абитуриенты и их родители возле Костанайского медколледжа. 27 августа 2020 года /Фото из архива "НГ"

"Если в прошлом году в КВМК было выделено 200 мест за счет местного финансирования и 15 мест за счет республиканского, то в этом 475 мест за счет местного бюджета и 25 от республиканского", - говорится в сообщении.

Несмотря на увеличение количества мест, конкурс составил по 3 абитуриента на место, подчеркнули в ведомстве.

На 2020-2021 учебный год в Костанайском высшем медицинском колледже выделено из местного бюджета финансирование на 475 мест образовательного заказа по 6 квалификациям среднего медицинского образования, в том числе на базе 9 классов – 75. Из республиканского бюджета выделено 25 мест по квалификации «медицинская сестра расширенной практики» сроком обучения 1 год 6 месяцев.

Приемная комиссия приняа 1 576 заявлений, в том числе на договорной основе 457. 26 августа состоялось заседание комиссии по зачислению абитуриентов. На 1 курс обучения приняты:

Специальности по бюджету на договор Количество мест Подано заявлений Конкурс на 1 место Проходной балл Лечебное дело (фельдшер) 100 259 2,59 4,3 57 Сестринское дело (гос.яз) 75 263 3,5 4,5 25 Сестринское дело 175 (Рудный -75) 589 3,36 4,6 132 (Рудный - 76) СД «Прикладной бакалавр» 3,6 25 35 1,4 4,0 0 СД «Прикладной бакалавр» 1,6 25 123 4,92 5,0 55 Лечебное дело (акушер) 50 81 1,62 4,0 0 Лабораторная диагностика 25 47 1,88 4,0 0 Фармация 25 104 4,16 5,0 53 Стоматология - - - - 72 ИТОГО 500 394

В количестве поступивших учтены сельская квота (30%), дети–сироты (13 чел.), инвалиды (5 чел.).

Аркалыкскому медицинскому колледжу из местного бюджета выделено финансирование на 75 мест образовательного заказа по специальности 0301000 «Лечебное дело» квалификации 0301013 «Фельдшер», в том числе на базе основного среднего образования – 25, на базе общего среднего образования – 50, сроком обучения 3 года 10 месяцев и 2 года 10 месяцев соответственно.

Приемная комиссия приняла 144 заявления. На 1 курс обучения приняты:

Специальности по бюджету на договор Количество мест Подано заявлений Конкурс на 1 место Проходной балл Лечебное дело (фельдшер) на базе основного среднего образования 25 65 2,6 4,0 20 Лечебное дело (фельдшер) на базе общего среднего образования 50 79 1,58 3,5 19 ИТОГО 75 144 1,92 3,75 39

В том числе: дети-инвалиды – 2 человека; из числа сельской молодежи - в пределах 30%; лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК – 1; дети-сироты – 1.

Напомним, что зачисление абитериентов в Костанайский медколледж началось со скандала - несколько десятков человек пришли утром 27 августа к зданию колледжа, чтобы разобраться в конфликтной ситуации, связанной с поступлением в это учебное заведение.