Вдвое больше бюджетных мест, 3 абитуриента на 1 место - Как прошел набор в медколледжи Костанайской области
Набор студентов в медицинские колледжи в Костанае, Рудном и Аркалыке в 2020 году увеличился вдвое. Об этом сообщила пресс-служба управления здравоохранения Костанайской области.
Абитуриенты и их родители возле Костанайского медколледжа. 27 августа 2020 года /Фото из архива "НГ"
"Если в прошлом году в КВМК было выделено 200 мест за счет местного финансирования и 15 мест за счет республиканского, то в этом 475 мест за счет местного бюджета и 25 от республиканского", - говорится в сообщении.
Несмотря на увеличение количества мест, конкурс составил по 3 абитуриента на место, подчеркнули в ведомстве.
На 2020-2021 учебный год в Костанайском высшем медицинском колледже выделено из местного бюджета финансирование на 475 мест образовательного заказа по 6 квалификациям среднего медицинского образования, в том числе на базе 9 классов – 75. Из республиканского бюджета выделено 25 мест по квалификации «медицинская сестра расширенной практики» сроком обучения 1 год 6 месяцев.
Приемная комиссия приняа 1 576 заявлений, в том числе на договорной основе 457. 26 августа состоялось заседание комиссии по зачислению абитуриентов. На 1 курс обучения приняты:
|
Специальности
|
по бюджету
|
на договор
|
Количество мест
|Подано заявлений
|
Конкурс на 1 место
|
Проходной балл
|
Лечебное дело (фельдшер)
|
100
|
259
|
2,59
|
4,3
|
57
|
Сестринское дело (гос.яз)
|
75
|
263
|
3,5
|
4,5
|
25
|
Сестринское дело
|
175
(Рудный -75)
|
589
|
3,36
|
4,6
|
132
(Рудный - 76)
|
СД «Прикладной бакалавр» 3,6
|
25
|
35
|
1,4
|
4,0
|
0
|
СД «Прикладной бакалавр» 1,6
|
25
|
123
|
4,92
|
5,0
|
55
|
Лечебное дело (акушер)
|
50
|
81
|
1,62
|
4,0
|
0
|
Лабораторная диагностика
|
25
|
47
|
1,88
|
4,0
|
0
|
Фармация
|
25
|
104
|
4,16
|
5,0
|
53
|
Стоматология
|
-
|
-
|
-
|
-
|
72
|
ИТОГО
|
500
|
|
|
|
394
В количестве поступивших учтены сельская квота (30%), дети–сироты (13 чел.), инвалиды (5 чел.).
Аркалыкскому медицинскому колледжу из местного бюджета выделено финансирование на 75 мест образовательного заказа по специальности 0301000 «Лечебное дело» квалификации 0301013 «Фельдшер», в том числе на базе основного среднего образования – 25, на базе общего среднего образования – 50, сроком обучения 3 года 10 месяцев и 2 года 10 месяцев соответственно.
Приемная комиссия приняла 144 заявления. На 1 курс обучения приняты:
|
Специальности
|
по бюджету
|
на договор
|
Количество мест
|
Подано заявлений
|
Конкурс на 1 место
|
Проходной балл
|
Лечебное дело (фельдшер) на базе основного среднего образования
|
25
|
65
|
2,6
|
4,0
|
20
|
Лечебное дело (фельдшер) на базе общего среднего образования
|
50
|
79
|
1,58
|
3,5
|
19
|
ИТОГО
|
75
|
144
|
1,92
|
3,75
|
39
В том числе: дети-инвалиды – 2 человека; из числа сельской молодежи - в пределах 30%; лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК – 1; дети-сироты – 1.
Напомним, что зачисление абитериентов в Костанайский медколледж началось со скандала - несколько десятков человек пришли утром 27 августа к зданию колледжа, чтобы разобраться в конфликтной ситуации, связанной с поступлением в это учебное заведение.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 1
Всего: 90
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020, E-mail: ng@ng.kz, Телефон: 8 (7142) 53-51-51