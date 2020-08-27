«Наших детей просто выкинули!» - Родители абитуриентов потребовали объяснений от руководства медколледжа в Костанае

Несколько десятков человек пришли сегодня, 27 августа, утром к зданию Костанайского медицинского колледжа, чтобы разобраться в конфликтной ситуации, связанной с поступлением в это учебное заведение.

Около 50 человек стояли на улице, еще около 20 ждали, пока их пропустят, в душном фойе колледжа. В основном люди были в масках, но социальную дистанцию никто не соблюдал.

Зато руководство медицинского колледжа строго следило за соблюдением всех правил карантина, охранник запускал внутрь по очереди только по два человека: абитуриента и одного из родителей.

- Мы подали документы на бюджетной основе, по их данным, которые руководство мед колледжа выставляло на сайте, - рассказала "НГ" Марина ПОПОВА. - Моя дочь прошла, она подавала документы на специальность «Фельдшер». 19 августа они выставляли последние данные, всего по такому же проходному баллу 4,3 было набрано 29 человек. Бюджетных мест было 100. Она подала документы под номером 90. В итоге 26 августа они выставляют списки зачисленных и оказалось, что дочь не поступила. Подали документы где-то около 256-257 человек на фельдшера. Получается, что дети, которые не поступили, выкинуты на год, ведь сейчас никто не успеет подать документы в другие учебные заведения. Хотели забрать документы или перевестись на платное отделение - нас не принимают! Из-за недостоверных данных на сайте наших детей просто выкинули, не предоставили никаких достоверных данных, не было никакой прозрачности. Почему-то российские вузы всегда обеспечивают прозрачность - не важно, поступил ребенок или не поступил, проходит он или нет. Почему так поступили с нашими детьми, остается загадкой.

Были среди ожидающих те, кто просто пришел подать документы на поступление в колледж.

- Я заходила на сайт, читала, было написано, когда зачисление и когда подавать документы, - рассказала мама абитуриента Маншук СУЛТАНОВА. - Просто мы еще в июле документы подали, я больше не следила за сайтом. Мне кажется, люди возмущаются, потому что многие не могли подать документы на сайте. У нас тоже не получалось, перегружен был. Это понятно, много людей документы подают.

Директор Костанайского высшего медицинского колледжа Айгерим ОСПАНОВА прокомментировала ситуацию:

- 25 числа был последний день приема документов, 26 числа у нас было заседание комиссии по зачислению абитуриентов. Вчера, после обеда мы вывесили списки абитуриентов, которые прошли на бюджет. В этом году всего было подано 1 527 заявлений, прием на бюджетной основе составляет 475 человек. Прием на бюджетной основе после 9 класса составляет 75 мест, подали заявления 325 человек. Много людей пришло для того, чтобы забрать документы, вернуться в школу - после девятого класса, в основном. Кроме того, у ребят, которые не поступили, есть желание написать заявление уже на платное отделение. Поэтому собралось так много людей. Мы объясняем каждому абитуриенту и его родителям индивидуально, почему их не зачислили. Утром я лично выходила к людям и просила, чтобы они просто занимали очередь и соблюдали социальную дистанцию, но, к сожалению, не все меня понимали.

Фото Георгия ГОВОРОВА