"Абсолютно другая команда" - Как тренеры "Тобола" и "Кайсара" объяснили результат встречи их команд

"Абсолютно другая команда" и "две разные команды" - так оба тренера описали своих подопечных в седьмом туре казахстанской премьер-лиги. Встреча костанайцев и кызылординцев прошла вчера, 29 августа, и завершилась поражением "Тобола" со счетом 1:2.

Фото ФК "Тобол"

- Мы сегодня увидели абсолютно другую команду. Мы были полностью опустошены. После победы над "Астаной" мы много говорили о том, что такие матчи забирают много эмоций. Команда должна уметь быстро перестраиваться на следующий матч после важных побед. Конечно, все это приходит с опытом. Физически мы восстановились, но в эмоциональном плане были проблемы - это было видно. Не хватило эмоций, - приводит слова главного тенера " Тобола" Григория БАБАЯНА официальный сайт клуба. - Ни в первом, ни во втором тайме мы не играли в свой футбол. Было много ошибок, много потерь. Мы не играли на своем уровне, сами себе все усложнили после пропущенного мяча. Не скажу, что "Кайсар" играл супер. Первый гол, конечно, это ошибка вратаря, но все ошибаются. Важно, что мы делали потом, как мы пытались развернуть игру. Какое-то время был определенный контроль, но тот футбол, который мы хотели и должны были показать, мы не показали.

По словам Бабаяна, им необходимо проанализировать прошедшую игру и сделать для себя правильные выводы.

- К сожалению, сегодня мы, наверное, не заслужили победы. Команда, которая ставит задачи бороться за медали, должна играть по-другому. Конечно, мы еще должны расти как команда, нам нужно прибавлять, у нас новый коллектив. Но таких матчей, как сегодня, быть не должно. Мы должны извлечь урок, сделать правильные выводы. , - отметил он. - Эту игру нужно проанализировать и быстрее забыть. Мы сегодня были не похожи на себя, это была не та команда, которая играла с "Астаной" и в предыдущих матчах. Да, мы можем какой-то матч проиграть, но мне абсолютно не понравилось, как мы двигались, какая у нас была тактическая дисциплина, как мы реагировали на многие моменты.

Главный тренер оппонента "Тобола" - Стойчо МЛАДЕНОВ также отметил в игре своих подопечных разительные перемены по сравнению с прошлым туром.

Фото ФК "Кайсар"

- Мы сегодня увидели две разные команды по сравнению с предыдущим матчем. Футболисты были полностью сконцентрированы в игре, - сказал Младенов. - Дисциплинированная игра в обороне и тактически слаженные действия в атакующей линии сделала результат. Также, хочу поблагодарить наших болельщиков которые не смотря на большое расстояние поддерживают нас в социальных сетях. Мы и дальше будем стараться и усердно тренироваться для достижения еще больших результатов.

Благодаря победе над "Тоболом" "Кайсар" смог подняться в турнирной таблице и приблизится к "Кайрату". Кызылординская команда сейчас занимает вторую строчку с 13 очками. Костанайцы же имеют в своем активе 10 очков и расположились на 4-м месте после "Астаны".