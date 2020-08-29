Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил законодательно установить запрет на применение условно-досрочного освобождения для лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления. Поможет ли это борьбе с коррупцией? Да. Народ не понимает, почему коррупционеры так быстро выходят на свободу.

Да. Если осужденные будут сидеть от звонка до звонка, остальные чиновники задумаются.

Нет. Это мера только увеличит размер взяток для борцов с коррупцией и судей.

Нет. За особо тяжкие коррупционные преступления нужно не сажать, а расстреливать.

