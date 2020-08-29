"Кайсар" обыграл "Тобол" и приблизился к "Кайрату"

29 августа 2020, 20:04 |  Спорт

Кызылординский "Кайсар" одержал победу над костанайским "Тоболом" в седьмом туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото ФК "Тобол"

Встреча команд прошла на Центральном стадионе Алматы и завершилась со счетом 2:1. 

Первыми счет в матче открыли "волки" - на 20-й минуте игры нападающий "Кайсара" Артур Режиналдо подкараулил ошибку голкипера и переправил мяч в ворота.


"Тобол" отыгрался только во втором тайме. На 63-й минуте Сергей Малый забил головой после подачи с углового.


На 76-й минуте капитан "Кайсара" Асхат Тагыберген дальним ударом вновь вывел команду вперед.


Благодаря этой победе "Кайсар" набрал 13 очков и поднялся на второе место, отставая на два балла от "Кайрата". В активе "Тобола" осталось десять баллов.