"Кайсар" обыграл "Тобол" и приблизился к "Кайрату"
Кызылординский "Кайсар" одержал победу над костанайским "Тоболом" в седьмом туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Фото ФК "Тобол"
Встреча команд прошла на Центральном стадионе Алматы и завершилась со счетом 2:1.
Первыми счет в матче открыли "волки" - на 20-й минуте игры нападающий "Кайсара" Артур Режиналдо подкараулил ошибку голкипера и переправил мяч в ворота.
"Тобол" отыгрался только во втором тайме. На 63-й минуте Сергей Малый забил головой после подачи с углового.
На 76-й минуте капитан "Кайсара" Асхат Тагыберген дальним ударом вновь вывел команду вперед.
Благодаря этой победе "Кайсар" набрал 13 очков и поднялся на второе место, отставая на два балла от "Кайрата". В активе "Тобола" осталось десять баллов.
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