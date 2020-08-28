Увеличить время работы просят владельцы ТРЦ и парикмахерских Костанайской области

Из-за того, что торгово-развлекательным центрам разрешено работать только до 17.00, в них возникает давка в обеденные часы. Об этом владельцы ТРЦ сообщили сегодня, 28 августа, на совещании в режиме zoom-конференции в Палате предпринимателей Костанайской области.

Фото из архива "НГ"

- Уже неделю мы работаем до 5 часов, - сказала на встрече представитель ТРЦ «MART» Наталья КОЗАЧУК. - У большинства людей рабочий день - до 6-ти вечера. Поэтому мы наблюдаем ажиотаж в обеденный перерыв. Просим увеличить часы работы хотя бы до 8 часов вечера, чтобы люди успевали сделать покупки. Тем более, сейчас собирают детей в школу.

Главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир НЕЧИТАЙЛО ответил, что вопрос будет рассматриваться на очередном заседании штаба.

- Думаю, с 31 августа будут либо полностью сняты ограничения по времени, либо будут увеличены часы. Мы сами ходатайствуем о полном снятии ограничений, - добавил он.

Парикмахеры, которые сейчас работают с 10 часов утра, отметили, что могли бы принимать клиентов по записи с 9 часов. Их просьбу также рассмотрят на заседании штаба.

Нечитайло также отметил, что на бизнес-объектах выявляется большое количество нарушений.

- Многие предприниматели либо лукавят, либо действительно не знают норм, - сказал главный санврач региона. - В частности, дело касается заполняемости автобусов сверх количества посадочных мест, несоблюдения социальной дистанции посетителями бутиков и магазинов, отсутствия масок и перчаток у продавцов. Полицейские составили более 5 000 рапортов о фактах нарушений как физическими, так и юридическими лицами. На 361 объекте зарегистрировано несоблюдение масочного режима. 28 объектов работали, несмотря на запрет. Штрафы по ч. 1 ст. 425 КоАП РК очень большие – для субъектов малого предпринимательства они составляют 638 940 тенге. Я считаю, что нет смысла платить такие огромные суммы, если можно просто соблюдать требования.

Читайте также:

ТРЦ до 17.00, аттракционы и особый режим на выходные - Какие послабления карантина вступят в силу в Костанайской области



