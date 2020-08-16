ТРЦ до 17.00, аттракционы и особый режим на выходные - Какие послабления карантина вступят в силу в Костанайской области

Постановление № 48 «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении» в целях предупреждения распространения COVID-19 подписал сегодня, 16 августа, заместитель главного государственного санитарного врача Костанайской области Юрий Севостьянов.

Фото из архива "НГ"

Оно вступает в силу с 00.00 понедельника, 17 августа.

В частности, предусмотрено возобновление деятельности объектов на основании Акта соответствия санитарным нормам, выдаваемом в электронном формате с сайта InfoKazakhstan.kz, при соблюдении требований ПГГСВ РК № 43. Использование этого сайта для размещения жалоб и фактов нарушения режима карантина для своевременного принятия мер предпринимателями для устранения нарушений. После запуска работы электронного портала «InfoKazakhstan», при соответствии объектов установленным требованиям, электронную выдачу Акта на возобновление деятельности объектов бизнеса.

По-прежнему в регионе запрещены:

- междугородние и межрайонные автобусные (микроавтобусные) пассажирские перевозки;

- провение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей, а также запрет на аренду частных домовладений и строений для проведения массовых корпоративных и других мероприятий;

- деятельность развлекательных учреждений (караоке, бильярд, кальянные, компьютерные клубы, игровые клубы, букмекерские конторы, ночные клубы, боулинг центры, кинотеатры и прочих развлекательных заведений для детей и взрослых);

- деятельность всех объектов культуры (театры, концертные залы, музеи, выставки и др.);

- деятельность религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.);

- деятельность бассейнов, пляжей всех видов, аквапарков;

- деятельность фудкортов, банкетных залов;

С понедельника, 17 августа, разрешается:

- работа общественного транспорта с максимальным выходом общественного транспорта на линии в часы пик, с заполняемостью по количеству посадочных мест, обязательной обработкой дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытием всех дверей, недопущением пассажиров в общественный транспорт без защитных масок;

- деятельность торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей, непродовольственных и продовольственных крытых рынков, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, с временным ограничением режима работы с 10:00 до 17:00, заполняемостью не более 30%, не менее 4 кв. м на 1 посетителя;

- деятельность СПА-центров, салонов красоты, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра, массажных салонов, соляриев, по предварительной записи, из расчета 4 кв. м на 1 посетителя, с временным ограничением режима работы в с 10:00 до 18:00;

- деятельность общественных бань и саун (без работы в них бассейнов) с временным ограничением режима работы с 08:00 до 22:00, заполняемостью не более 50%, не менее 4 кв. м на 1 посетителя;

- деятельность детских дошкольных учреждений (дежурные группы не более 15 человек);

- деятельность детских кабинетов коррекции, детских и взрослых образовательных центров, детских развивающих центров, кружков, группами не более 5 человек, по предварительной записи;

- деятельность тренажерных залов, фитнес-центров, спортивно-оздоровительных центров (без бассейнов) заполняемостью не более 50%, не менее 5 кв. м на 1 посетителя;

- деятельность объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.) при соблюдении заполняемости не более 80%;

- деятельность аттракционов на открытом воздухе (социальная дистанция, маски, регулирование потока);

- индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе (не более 5 человек в группе);

- передвижение личного автотранспорта между регионами;

- деятельность медицинских центров (по записи) с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

- деятельность аптек, продовольственных магазинов (минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты), продовольственных и непродовольственных рынков (вне зданий), непродовольственных магазинов;

- деятельность объектов общественного питания на открытом воздухе и в помещении с ограничением количества посетителей в залах до 30 человек одновременно, с соблюдением социальной дистанции, рассадки, расстановкой столов не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов, без проведения банкетов, свадеб, юбилеев, памятных мероприятий, с режимом работы с 8:00 до 22:00;

- деятельность промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом; строительных работ на открытом воздухе, сельского и рыбного хозяйства, животноводства;

- деятельность государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

При этом не менее 80% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников);

- деятельность объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники и другие);

- посещение парков, площадей и скверов, набережных и иных мест отдыха населения без развлекательных объектов группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции;

- деятельность субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;

В выходные дни вводятся ограничительные меры:

– ограничение движения общественного транспорта;

– ограничение выхода на улицу лиц старше 65 лет;

– приостановление работы торговых домов, торговых сетей, торгово-развлекательных центров за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них;

– приостановление работы непродовольственных и продовольственных крытых рынков;

– приостановление работы салонов красоты, парикмахерских, СПА центров, объектов, оказывающих косметологические услуги;

– приостановление работы фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров;

– приостановление работы общественных бань, саун;

– приостановление работы детских и взрослых образовательных центров, коррекционных кабинетов;

– приостановление работы аттракционов на открытом воздухе;

- приостановление работы объектов общественного питания, за исключением работы объектов на открытом воздухе (летние павильоны, террасы) с 8:00 до 22:00, а также на вынос и доставку до потребителей;

Кроме того, постановление предусмотрено обязательное ношение медицинских или тканевых масок всем лицам при нахождении в общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном транспорте (в том числе такси), общественных местах на открытом воздухе, за исключением:

- детей в возрасте до пяти лет;

- в случаях приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции»;

- лиц, занимающихся индивидуальными и групповыми занятиями спортом при соблюдении социальной дистанции;

- лиц, имеющих медицинские противопоказания.