"Самая достойная реакция на поражение от "Кайрата". Бабаян прокомментировал победу "Тобола" над "Астаной"

Главный тренер "Тобола" Григорий Бабаян прокомментировал победу над "Астаной" в перенесенном матче четвертого тура казахстанской премьер-лиги, передаеют Vesti.kz.

Фото ФК "Тобол"

Игра прошла сегодня, 25 августа, на стадионе "Жас Кыран" в Алматы и завершилась со счетом 2:0. Оба гола в ворота "Астаны" организовали ее бывшие игроки.

Для "Тобола" прошедший матч стал вторым за четыре дня - 21 августа костанайцы проиграли "Кайрату" со счетом 1:3. По словам Бабаяна, команда правильно отреагировала на это поражение. Также тренер признался, что для него матч с "Астаной" был особенным, так как он с 2012 по 2019 год работал в этом клубе.



- Конечно, для нас это очень важная победа после поражения от "Кайрата". Очень сложно было в психологическом плане, так как определенное давление мы испытывали. Не хотелось возобновлять чемпионат с двух поражений. Сегодня сыграли довольно дисциплинированно в обороне. С первых минут были спокойствие и уверенность, чего не было в игре с "Кайратом". Это очень важно, когда команда играет уверенно и есть тактическая дисциплина.



В игре были моменты, которые мы должны были реализовать - две штанги. Мы навязали "Астане" свой футбол, продолжали гнуть свою линию. Мы знали, что это очень сильная команда, которая постоянно играет в групповых этапах еврокубков. Кто и что бы ни говорил, у них есть очень серьезный подбор исполнителей и опыт. Их всегда нужно опасаться и внимательно действовать с первых минут. С этим мы справились.



Во втором тайме мы имели еще несколько моментов, когда нам можно было еще забить гол-два. Отмечу, что и у "Астаны" были моменты.



В целом я думаю, что после потери очков с "Кайратом" - это самая достойная и правильная реакция. Сегодня мы показали и проявили характер. На поле была команда, которую трудно победить. Когда мы объединяемся и организованно играем, то мы можем противостоять любому сопернику. Конечно, у нас молодая команда, мы только делаем первые шаги и строим новый коллектив. Спасибо ребятам за самоотдачу! - цитирует Бабаяна официальный сайт "Тобола".



- Чем обусловлены изменения в стартовом составе, если сравнивать с предыдущим матчем?



- Это ротация, потому что все в разном состоянии. Кто-то болел, у кого-то были легкие травмы, кто-то много пропустил, поэтому был не готов. В предыдущем матче не мог играть Манзорро, здесь он вышел в старте, провел более 80 минут на поле, очень хорошо двигался. Его игра добавила нам разнообразия в атаке.



Азат Нургалиев тоже сегодня появился в старте, но это вопрос ротации. Мы отталкиваемся от соперника. В целом хотелось бы отметить командные действия, потому что когда на поле настоящая команда - любому сопернику очень сложно.



Конечно, я не буду лукавить, для меня это был особенный матч, так как я десять лет своей жизни отдал "Астане". Это не чужая для меня команда, и сегодня мы должны были играть против них. Было определенное волнение, иногда даже не совсем понимал, как себя вести. Сегодня я представляю "Тобол", родной для меня клуб на данный момент. У меня немного двоякие чувства после победы, в то же время я искренне переживаю за "Астану" в Европе и желаю им успешного выступления.



Хотел бы сказать спасибо нашим болельщикам, которые сегодня не могли попасть на стадион, но пришли все-таки поддержать команду после матча. Мы увиделись с ними после игры, был определенный выпуск эмоций, вместе порадовались победе. Сейчас, конечно, есть определенные запреты, поэтому их было не так много. Тем не менее спасибо им большое за поддержку.



Отметим, что в таблице КПЛ с 15 очками лидирует "Кайрат". Далее идет группа команд с 10 баллами - это "Астана", "Тобол", "Кайсар" и "Ордабасы". При этом алматинцы и шымкентцы провели по шесть матчей, костанайцы и столичный клуб - пять, а кызылординцы - четыре.