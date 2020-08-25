"Тобол" обыграл "Астану" в четвертом туре КПЛ

Костанайский "Тобол" победил "Астану" в перенесенном матче четвертого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Фото ФК "Тобол"

Игра прошла сегодня, 25 августа, на стадионе "Жас Кыран" в Алматы и завершилась со счетом 2:0. С ее протоколом можно ознакомиться здесь.

Оба гола в ворота "Астаны" организовали ее бывшие игроки. На 15-й минуте с передачи форварда Романа Муртазаева забил полузащитник Азат Нургалиев, а на 57-й отличился вышедший на замену хавбек Серикжан Мужиков, причем его мяч получился очень красивым.





Прошедший матч стал первым для Григория Бабаяна против "Астаны". С 2012 по 2019 год он работал в столичном клубе, в том числе несколько раз был главным тренером.

В таблице КПЛ с 15 очками лидирует "Кайрат". Далее идет группа команд с 10 баллами - это "Тобол", "Ордабасы", "Кайсар" и "Астана". При этом алматинцы и шымкентцы провели шесть матчей, костанайцы и столичный клуб - пять, а кызылординцы - четыре.

Фото ФК "Тобол"