Навальный был отравлен – немецкие врачи

Известный российский оппозиционный лидер и расследователь Алексей Навальный был отравлен, сообщает КазТАГ со ссылкой на немецкую клинику Charité.

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«С выходных Алексея Навального лечат врачи Charité – Universitätsmedizin Berlin . Пациент находится в реанимации и до сих пор находится в искусственной коме. Состояние его здоровья оценивается как серьезное, но в настоящее время серьезной опасности для его жизни нет. После приезда бригада врачей детально осмотрела пациента. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы активных веществ, называемых ингибиторами холинэстеразы», - говорится в сообщении клиники в понедельник.

Как отмечается, что это за вещество, еще не известно, и был начат еще один обширный анализ.

«Действие токсина, то есть ингибирование холинэстеразы в организме было доказано несколько раз в независимых лабораториях», - уточнили немецкие врачи.

Сейчас Навальному назначили антидот атропин.

«Исход болезни остается неопределенным, и на данный момент нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы. Лечащие врачи поддерживают тесный контакт с женой Алексея Навального. Согласившись с его женой, Charité предполагает, что публичное сообщение о состоянии здоровья пойдет ему на пользу», - сказано в сообщении.

Напомним, 20 августа Навальный был госпитализирован с отравлением после экстренной посадки самолета, которым он возвращался в Москву из Томска. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш предположила, что известного борца с коррупцией могли отравить.

Алексей Навальный пробыл в Сибири несколько дней: сначала он был в Новосибирске, где мог собирать материал для расследования о депутатах от «Единой России».

Позже Ярмыш сообщила, что Навальный находится в коме в тяжелом состоянии и получает симптоматическое лечение, точный диагноз устанавливается.

Юлия Навальная – супруга известного российского оппозиционного лидера и антикоррупционного расследователя Алексея Навального потребовала от президента России Владимира Путина разрешить перевезти мужа в Германию.

21 августа в пресс-службе МВД России заявили, что Навальный якобы отравился промышленным химическим веществом.

22 августа самолет с Навальным вылетел в Берлин. Позднее стало известно, что медики берлинской клиники Charité начали диагностику политика. В этот же день омские врачи объявили результаты анализов Навального, и заявили, что «уже сегодня можно сказать точно, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены». Они заверили, что «в моче обнаружен алкоголь и кофеин». При этом глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева отметила, что Навальный «не пьет вообще».