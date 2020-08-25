Навальный был отравлен – немецкие врачи
Известный российский оппозиционный лидер и расследователь Алексей Навальный был отравлен, сообщает КазТАГ со ссылкой на немецкую клинику Charité.
ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES
«С выходных Алексея Навального лечат врачи Charité – Universitätsmedizin Berlin . Пациент находится в реанимации и до сих пор находится в искусственной коме. Состояние его здоровья оценивается как серьезное, но в настоящее время серьезной опасности для его жизни нет. После приезда бригада врачей детально осмотрела пациента. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы активных веществ, называемых ингибиторами холинэстеразы», - говорится в сообщении клиники в понедельник.
Как отмечается, что это за вещество, еще не известно, и был начат еще один обширный анализ.
«Действие токсина, то есть ингибирование холинэстеразы в организме было доказано несколько раз в независимых лабораториях», - уточнили немецкие врачи.
Сейчас Навальному назначили антидот атропин.
«Исход болезни остается неопределенным, и на данный момент нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы. Лечащие врачи поддерживают тесный контакт с женой Алексея Навального. Согласившись с его женой, Charité предполагает, что публичное сообщение о состоянии здоровья пойдет ему на пользу», - сказано в сообщении.
Напомним, 20 августа Навальный был госпитализирован с отравлением после экстренной посадки самолета, которым он возвращался в Москву из Томска. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш предположила, что известного борца с коррупцией могли отравить.
Алексей Навальный пробыл в Сибири несколько дней: сначала он был в Новосибирске, где мог собирать материал для расследования о депутатах от «Единой России».
Позже Ярмыш сообщила, что Навальный находится в коме в тяжелом состоянии и получает симптоматическое лечение, точный диагноз устанавливается.
Юлия Навальная – супруга известного российского оппозиционного лидера и антикоррупционного расследователя Алексея Навального потребовала от президента России Владимира Путина разрешить перевезти мужа в Германию.
21 августа в пресс-службе МВД России заявили, что Навальный якобы отравился промышленным химическим веществом.
22 августа самолет с Навальным вылетел в Берлин. Позднее стало известно, что медики берлинской клиники Charité начали диагностику политика. В этот же день омские врачи объявили результаты анализов Навального, и заявили, что «уже сегодня можно сказать точно, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены». Они заверили, что «в моче обнаружен алкоголь и кофеин». При этом глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева отметила, что Навальный «не пьет вообще».
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