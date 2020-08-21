"Ядов не выявлено, но отравление остаётся в подкорке" - о состоянии российского оппозиционера Алексея Навального рассказали в больнице Омска

Заместитель главного врача больницы Омска Анатолий КАЛИНИЧЕНКО сегодня, 21 августа, прокомментировал состояние российского оппозиционера Алексея Навального. Днём ранее ему стало плохо на борту самолёта, на котором политик возвращался из Томска в Москву. В Томск Навальный прилител с рабочей поездок для встречи с соратниками.

По словам соратников Навального, его отравили. Местные врачи пока осторожно высказываются о состоянии пациента. Калиниченко заявил, что "из тех исследований, которые были выполнены, ядов не выявлено в крови или моче". Видео с комментариями опубликовал в своём Telegram журналист Илья Шепелин.

Кадр из видео издания BAZA

- Диагноз отравления остаётся где-то в подкорке нашего сознания, но мы не считаем, что пациент перенёс отравление, - сообщил на пресс-подходе Калиниченко. - В результате лечения в течение суток, проведенного большого клинического наблюдения, осмотров, лабораторно-инструментальной диагностики мы практически имеем полный диагноз, мы имеем осложнения, мы имеем те состояния, которые у него есть. Они полностью укладываются в структуру того диагноза, который мы установили. К сожалению, я его назвать не могу. Но он был доведён до сведения жены и брата нашего пациента. Они в устной форме получили от нас полную информацию. От нас, от московских коллег, результаты консилиума. Но всё это не подлежит широкому обсуждению согласно закона о персональных данных.

Пресс-секретарь Навального Кира ЯРМЫШ написала в Twitter, что "Юле (жене) и Олегу (сыну) Навальным не сообщали диагноз Алексея вопреки заявлению врачей. То, что им рассказали, - это набор симптомов, который может быть интерпретирован по-разному. Причину состояния Алексея врачи по-прежнему не могут установить".

Фото из Twitter Киры Ярмыш

По словам Калиниченко, лечением Навального занимаются врачи из московского института им. Бурденко, а состояние Навального остаётся стабильно тяжёлым, он по прежнему в коме и подключён к аппарату ИВЛ.

Главврач омской больницы скорой медицинской помощи Александр МУРАХОВСКИЙ заявил изданию «The Insider», что основной диагноз Навального — нарушение обмена веществ.

- Есть рабочие диагнозы, основной из них, к которому мы больше всего склоняемся, это нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ, - сказал Мураховский. - Это может быть вызвано резким понижением сахара в крови в самолёте, что вызвало потерю сознания.

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван ЖДАНОВ сообщил журналистам, что Навального всё-таки отравили ядом. Более того, он опасен не только для пациента, но и для окружающих.

- Десять минут назад мы находились в кабинете главного врача, в этот момент в кабинет входит представитель транспортной милиции, показывает с телефона: вот это вещество нашли, - заявил Жданов. - Главный врач говорит: "Ну нашли и нашли". Мы подошли к этому представителю транспортной милиции, хотели узнать что за вещество. Она сказала , что это тайна следствия и не может сказать, но это вещество смертельно опасное. Это вещество представляет угрозу не только для жизни Алексея, но и для окружающих. Все вокруг должны находиться в защитных костюмах. Какое вещество - мы не знаем.

Информагенство ТАСС, ссылаясь на своего источника в правоохранительных органах, сообщает, что предварительная версия - отравление психодислептиками. Собеседник ТАСС также рассказал, что пока уголовное дело не возбуждено, так как "нет данных о намеренном отравлении Навального".

Юристы ФБК и родственники политика настаивают на расследовании обстоятельств и возбуждении дела по статье "посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля" и "покушение на убийство". А главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов назвал происходящее попыткой убийства.

Утром 21 августа в аэропорту Омска приземлился самолёт из Германии с врачами и оборудованием, на котором планировалось вывезти Навального на лечение в клинику Charite. Там же лечили от отравления российского акциониста и основателя «Медиазоны» Петра Верзилова. Но пока врачи больницы Омска отказывают в транспортировке Навального, ссылаясь на состояние его здоровья.

- Запрет на транспортировку Навального нужен только для того, чтобы потянуть время и дождаться, пока яд в его организме больше нельзя будет отследить. При этом каждый час промедления создаёт критическую угрозу его жизни, - написала в Twitter Кира Ярмыш.

По её данным, политик утром выпил только чай в аэропорту. Предполагается, что именно в нём был яд. Также Ярмыш отмечает, что перед вылетом и за несколько дней до этого Навальный не употреблял алкоголь.



Жена оппозиционера Юлия НАВАЛЬНАЯ прилетела в Омск. Её сначала не пускали к мужу, требуя подтвердить родство. Позже она смогла поговорить с главным врачом, но в палату к мужу так и не попала. Журналистам она заявила, что не может добиться разрешения на транспортировку Алексея в Германию, несмотря на то, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обещал обеспечить такую возможность.

Иван Жданов и Юлия Навальная / Кадр из видео Telegram-канала ШЕПЕЛИН



- Переводить его отказываются, говорят, что он нетранспортабелен, хотя 2 часа назад готовили документы на транспортировку, именно поэтому здесь находились сотрудники транспортной полиции, - заявила Юлия в видео, опубликованным журналистом Шипелиным. - Полиция хотела помочь нам с транспортировкой. Но через 2 часа нам отказываются отдать Алексея. Мы не доверяем омской больнице и требуем его выдать.