Дело о пожаре в рудненском автопарке расследуется по статье "Умышленное уничтожение чужого имущества"

24 августа 2020, 12:40 |  Криминал

Полиция начала досудебное расследование по факту пожара, который произошел утром 24 августа на территории ТОО "Рудный Автотранс". Об этом только что сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС КО

- Управлением полиции города Рудного для объективного и полного исследования всех обстоятельств начато досудебное расследование по статье 202 УК РК «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества», - сообщили в пресс-службе. - В рамках расследования назначены экспертизы, а также проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, пожар в автопарке уничтожил 10 автобусов, еще два повреждены. Сумма ущерба устанавливается.