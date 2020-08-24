Дело о пожаре в рудненском автопарке расследуется по статье "Умышленное уничтожение чужого имущества"

Полиция начала досудебное расследование по факту пожара, который произошел утром 24 августа на территории ТОО "Рудный Автотранс". Об этом только что сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС КО

- Управлением полиции города Рудного для объективного и полного исследования всех обстоятельств начато досудебное расследование по статье 202 УК РК «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества», - сообщили в пресс-службе. - В рамках расследования назначены экспертизы, а также проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, пожар в автопарке уничтожил 10 автобусов, еще два повреждены. Сумма ущерба устанавливается.