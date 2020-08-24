В Рудном сгорели 10 пассажирских автобусов

24 августа, в 04:19, на пункт связи части СПЧ-2 города Рудный поступило сообщение о пожаре на территории ТОО "Рудный Автотранс", сообщает zakon.kz.

Фото ДЧС Костанайской области

По прибытию на место пожарные обнаружили горящие на открытой территории пассажирские автобусы. Исходя из обстановки было принято решение об эвакуации рядом стоящих транспортных средств.

Силами СПЧ-2 и представителями объекта 12 автобусов отбуксировали на безопасное расстояние.

Пожар был локализован в 05:02, в 05:10 ликвидирован.

- Огнем уничтожено 10 автобусов и 2 автобуса повреждены. На тушение пожара было задействовано 2 единицы техники СПЧ-2 города Рудный и 2 единицы негосударственной противопожарной службы АО ССГПО, 18 человек личного состава, - говорится в сообщении ГВВК ДЧС Костанайской области.

Причина пожара устанавливается.