На «кислород» и на награды - Сбор денег для помощи врачам и пациентам в рамках акции "Антиковид" завершился

За прошедшую неделю в рамках акции «Антиковид» на карту Каспи-голд поступило 4 взноса на общую сумму 11 165 тенге. В кассе акции остается 3 044 190 тенге.

Фото из архива "НГ"

Напомним, в дороге находятся еще заказанных 20 пульсоксиметров, которые будут получены не ранее 1 сентября. Мы также изучаем потребности медучреждений в аппаратуре и расходных материалах, необходимых при лечении ковидных больных, а также возможности их приобретения в условиях дефицита.

Кроме того, по предложению самых крупных доноров проекта часть собранных средств решено направить на вознаграждение для тех, кто спасал больных в провизорных госпиталях, рискуя собственным здоровьем и жизнью. Это врачи, медсестры и санитары, кто был рядом с больными, лечил их и ухаживал за ними ежедневно. Специалисты, чей труд часто оказывается неотмеченным высоким начальством.

Предлагать кандидатов, достойных награждения премией «Народное признание» в размере 100 000 тенге, будут их пациенты - читатели «НГ». Для этого до 20 сентября нужно прислать на адрес ng@ng.kz письмо с историей вашего лечения и фамилиями тех, кто помог вам выжить.

Решение о награждении примет комиссия, в которую войдут работники здравоохранения, представители доноров и редакции «НГ».