Будут еще пульсоксиметры! - В рамках акции "Антиковид" нужные врачам аппараты должны привезти в сентябре

За прошедшую неделю в рамках акции «Антиковид» на карту «Каспи-голд» поступил один взнос на 1 000 тенге. Таким образом, общая сумма поступлений составила 3 228 125 тенге.

Из этих денег оплачен заказ 20 пульсоксиметров по цене 9 755 тенге за один аппарат на общую сумму 195 100 тенге. Прибытие заказа ожидается с 1 сентября.

В кассе акции остается 3 033 025 тенге.

Сбор средств в рамках акции «Антиковид» продолжается. Если вы хотите помочь, перечислите посильную для вас сумму на карту Kaspi-gold. Номер карты 5169 4931 6818 4102.

На сайте kislorod.ng.kz также есть форма для перевода денег с карт VISA/MasterCard или с кошелька YandexMoney.

При перечислении нужно делать пометки «Антиковид» или «Кислород». Все непомеченные взносы будут зачисляться в фонд основной ветки проекта «Нужные деньги».