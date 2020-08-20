Постановление об освобождении экс-главы облспорта ЗКО отменил Костанайский областной суд

Экс-главу управления спорта Западно-Казахстанской области Муслима Ундаганова снова взяли под стражу, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе Костанайского областного суда. Постановление об условно-досрочном освобождении чиновника было отменено по вновь открывшимся обстоятельствам.

Как стало известно, Ундаганов был взят под стражу в своем доме в Уральске. Эту информацию подтвердил его адвокат Абзал Куспан. "У меня не было возможности повлиять на это решение. Я сейчас готовлю обращение в судебные инстанции. Это постановление суда незаконно", - сказал он.

Отметим, что в Костанайском областном суде отметили, что постановление об УДО было принято с учетом информации, предоставленной судоисполнителем Департамента юстиции ЗКО Папашевой. Она указала, что Ундаганов погасил свою долю ущерба на сумму 51,8 миллиона тенге. Однако выяснилось, что это не так.

"Ущерб в размере 67 миллионов 415 тысяч тенге остается непогашенным. При этом взыскание с осужденных было произведено в солидарном порядке. Государственный судебный исполнитель ввела судебные органы в заблуждение", - говорится в сообщении Костанайского облсуда.

Также с постановлением об УДО Ундаганова не согласился действующий руководитель Управления физкультуры и спорта ЗКО Каймен Есендияров. Он отметил, что он категорически возражает против удовлетворения ходатайства осужденного.

"Вынесено новое постановление, которым в удовлетворении ходатайства осужденного Ундаганова о его условно-досрочном освобождении от дальнейшего отбытия наказания отказано. Постановлено осужденного взять под стражу. Срок отбытия наказания исчислять с момента его задержания", - отметили в суде.

Также в отношении судоисполнителя Папшевой начато досудебное расследование по статье 361 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями).

Напомним, что Муслим Ундаганов был осужден за растрату и хищение бюджетных средств в составе ОПГ к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Во время отбытия наказания срок был снижен до девяти лет и девяти месяцев, из которых он фактически отсидел семь лет и три месяца.

Ундаганов отбывал срок в учреждении максимальной безопасности 161/2 КУИС МВД РК в Костанайской области.

Во время отбывания наказания в колонии экс-чиновник оказался в центре скандала. В интернете разместили ролик, в котором, по данным СМИ, экс-глава облспорта ЗКО в компании других заключенных пьет дорогой алкоголь и ест бешбармак. В Департаменте УИС по Костанайской области подтвердили, что сотрудники колонии обеспечивали льготные условия для заключенных.

По результатам служебного расследования пять должностных лиц ДУИС области и учреждения УК-161/2 были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, в том числе исполняющий обязанности начальника учреждения освобожден от должности.