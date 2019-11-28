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Начальников костанайской колонии наказали за бешбармак и виски для заключенных

28 ноября 2019, 09:00 |  Криминал

Руководство колонии в Костанайской области привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение режима содержания осужденных. Теперь досудебным расследованием этого дела занимаются спецпрокуроры области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Кадры из видео

13 ноября в Сети появились видеоматериалы, снятые в учреждении УК-161/2 максимальной безопасности ДУИС по Костанайской области. На видео четверо арестантов отбывают срок в комфортных условиях. В камере накрыт дастархан, работает телевизор и висят шторы.

По данным "Уральской недели", на видео присутствует бывший глава Управления спорта ЗКО Муслим Ундаганов, который был приговорен к 12 годам за хищение свыше 200 миллионов тенге.

В Министерстве внутренних дел, отвечая на официальный запрос Tengrinews.kz, сообщили, что о фактах стало известно в мае 2019 года.

"Департамент собственной безопасности МВД продолжает борьбу с коррупцией в собственных рядах и проводит внезапные проверки органов внутренних дел. В результате одной из них в учреждении УК-161/2 Департамента УИС по Костанайской области выявлены факты нарушения режима содержания осужденных лиц. По фактам неправомерных действий сотрудников проведено служебное расследование", - сообщили в ведомстве.

 

"По результатам пять должностных лиц ДУИС области и учреждения УК-161/2 были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, в том числе исполняющий обязанности начальника учреждения освобожден от должности", - говорится в ответе на запрос.

Кроме того, материалы досудебного расследования по части 4 статьи 362 "Превышение власти" переданы для дальнейшего расследования в Управление специальных прокуроров области.
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Комментарии к новости
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§ Маркс
Re: Начальников костанайской колонии наказали за бешбармак и...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 598
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 28.11.19 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню, как в детстве смотрел фильм с Ч. Чаплином, где бродяга делал все возможное, чтобы его арестовали и посадили в тюрьму, потому что там тепло, светло и кормят.

Похоже, что и к нам пришло то время, когда на воле все будут голодать и горбатиться из последних сил, чтобы оплатить содержание преступников, которые в тюрьме будут кушать пилав с бешем, возлежать на пуховых перинах и смотреть телевизор.
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§ abaika95
Re: Начальников костанайской колонии наказали за бешбармак и...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2016
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.11.19 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// в том числе исполняющий обязанности начальника учреждения освобожден от должности"//




Вот эт правильно,ещё дело надо завести на него и на подчинённых исполняющих его приказы о комплексных обедах для вип-сидел ьцев
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§ Мурзилка
Re: Начальников костанайской колонии наказали за бешбармак и...
Мурзилка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 97
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 28.11.19 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рыба гниёт с головы...
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"Нужные деньги"
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Учителя школ Костанайской области сообщают, что их вновь принуждают к подписке на газеты по разнарядке из акиматов. Они опасаются, что из-за отказа могут испортить отношения с начальством. Что вы можете им посоветовать?
Отказаться. Никто не может заставить человека покупать то, что ему не нужно.
Пожаловаться в департамент Агентства по делам госслужбы. Пусть примут меры.
Позвонить в редакции этих газет и сказать им, что вы думаете о принуждении к подписке.
Подписаться. Лучше потратить деньги, но сохранить хорошие отношения с начальством.
 
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