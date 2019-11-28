Начальников костанайской колонии наказали за бешбармак и виски для заключенных
Руководство колонии в Костанайской области привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение режима содержания осужденных. Теперь досудебным расследованием этого дела занимаются спецпрокуроры области, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Кадры из видео
13 ноября в Сети появились видеоматериалы, снятые в учреждении УК-161/2 максимальной безопасности ДУИС по Костанайской области. На видео четверо арестантов отбывают срок в комфортных условиях. В камере накрыт дастархан, работает телевизор и висят шторы.
По данным "Уральской недели", на видео присутствует бывший глава Управления спорта ЗКО Муслим Ундаганов, который был приговорен к 12 годам за хищение свыше 200 миллионов тенге.
В Министерстве внутренних дел, отвечая на официальный запрос Tengrinews.kz, сообщили, что о фактах стало известно в мае 2019 года.
"Департамент собственной безопасности МВД продолжает борьбу с коррупцией в собственных рядах и проводит внезапные проверки органов внутренних дел. В результате одной из них в учреждении УК-161/2 Департамента УИС по Костанайской области выявлены факты нарушения режима содержания осужденных лиц. По фактам неправомерных действий сотрудников проведено служебное расследование", - сообщили в ведомстве.
"По результатам пять должностных лиц ДУИС области и учреждения УК-161/2 были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, в том числе исполняющий обязанности начальника учреждения освобожден от должности", - говорится в ответе на запрос.
Кроме того, материалы досудебного расследования по части 4 статьи 362 "Превышение власти" переданы для дальнейшего расследования в Управление специальных прокуроров области.
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