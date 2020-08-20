К 14,5 годам тюрьмы приговорил экс-чиновника за убийство гражданской жены суд в Костанае

Приговор в отношении Айдына АБДИНА огласили в межрайонном суде по уголовным делам сегодня, 20 августа. Абдин признан виновным в убийстве гражданской жены Кымбат Ибраевой, которой нанес 40 ножевых ударов.

Преступление произошло в начале августа прошлого года в съемной квартире в п. Заречный, когда Ибраева собралась съехать от мужа. Он постоянно ее ревновал и у них были конфликты. В суде Абдин говорил, что любил свою жену. По его версии, Ибраева первая напала на него с ножом, а он защищался. Поэтому адвокат подсудимого в прениях просил переквалифицировать обвинение на статью о превышении пределов допустимой самообороны.

- Ваши доводы о превышении пределов допустимой самообороны суд счел несостоятельными, - сказала во время разъяснения приговора судья Жаннар ТЛЕУБАЕВА. - Вы говорили, что Ибраев нанесла вам ножевые ранение в шею, сердце, грудь, но локализация и морфология ваших ран не соответствует вашим показаниям. Это означает, что вы сами нанесли себе ранения, чтобы избежать ответственности. Кроме того, если она, по вашим слова, бегала на вами с ножом, ей ничего не мешало убить вас. Суд счел ваши показания неправдивыми.

В итоге Абдина приговорили к 14 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии максимальной безопасности (строгий режим). Суд также постановил взыскать с Абдина в пользу потерпевшей 7 млн тенге в качестве компенсации морального вреда.

Абдин коротко сказал, что приговор ему понятен.

С 2014-го по 2015 год Айдын Абдин работал специалистом отдела культуры и развития языков акимата Костаная. В 2015-м был осужден за мошенничество с квартирами. На момент убийства Ибраевой у Абдина была непогашенная судимость (ограничение свободы). Выйдя из колонии, он начал посещать свою гражданскую супругу и троих детей. В какой-то момент пара начала жить вместе.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.

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