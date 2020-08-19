Власти Казахстана отказались от планов снижения размера штрафов за отсутствие масок

Власти Казахстана отказались от планов снижения размера штрафов за отсутствие масок, передает корреспондент КазТАГ.

«Действующие штрафные санкции за нарушение масочного режима, предусмотренные статьей 425 (нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) КоАП, являются актуальными, снижение его размера государственными органами не обсуждается», - сообщили в пресс-службе министерства юстиции в среду.

Ранее – 5 августа минюст опубликовал на портале «Открытые НПА» электронного правительства концепцию проекта закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», в котором предлагал снизить размеры штрафов с Т83 340 до Т1778 за отсутствие масок. В министерстве юстиции тогда пришли к выводу, что действующий размер штрафов является «непосильным для граждан», в итоге предложено указанное нарушение в статье 425 КоАП РК оговорить отдельно и за первое нарушение масочного режима наказывать штрафом в Т1778, а за повторное – штрафом в Т3556. Из той же концепции стало известно, что штрафы за отсутствие масок в Казахстане оказались в разы больше, чем в России и ряде соседних стран. По состоянию на 19 августа указанная концепция на портале «Открытые НПА» уже отсутствует, однако агентство КазТАГ сохранило не только скриншоты, но и полностью веб-страницу концепции с приложенной документацией.

Напомним, 30 июля постановлением главного государственного санитарного врача Казахстана Айжан Есмагамбетовой казахстанцев обязали носить маски на улицах. В тот же день министр здравоохранения Алексей Цой подтвердил, что ношение масок на улице является обязательным для лиц всех возрастов, включая грудных младенцев, однако уже 1 августа он внес изменения в приказ от 5 июля 2020 года «О некоторых вопросах организации и проведения санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий», в результате чего детям до пяти лет в Казахстане разрешили не носить маски.

3 августа известный казахстанский юрист Роман Подопригора сообщил, что по статье 425 (нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) КоАП РК, предусматривающей наказание за отсутствие масок, дети и их родители ответственности не несут.

4 августа министр здравоохранения Алексей Цой разрешил не носить маски людям, имеющим медицинские противопоказания.