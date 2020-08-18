Проектировщика «юбилейных» домов в Костанае наказали лишением свободы

Приговор в отношении директора ТОО «Институт Целинпроект» Романа Костиченко был оглашен сегодня, 18 августа, в суде № 2 Костаная. Он получил три года колонии-поселения.

Роман Костиченко (справа) и его адвокат

Уголовные обвинения в адрес проектировщика возникли по следам событий 2018 года, когда у двух новостроек в микрорайоне Юбилейный деформировались фундаменты, затем стали трескаться стены, незавершенное строительство пришлось демонтировать. Костиченко обвинялся по двум статьям УК РК: ст. 385 ч. 1 и ч. 3, ст. 279 ч. 1.

По 365-й (подделка официального документа и использование поддельного документа) он был освобожден от уголовной ответственности за истечением срока давности.

По ст. 279 (нарушение правил или требований нормативов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности... повлекшее тяжкие последствия), по которой прокурор просил лишения свободы на 4 года с отбыванием срока в колонии средней безопасности, судья Батырбек Кудабаев назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности.

Государственный обвинитель просил также взыскать с Костиченко 313,9 млн тенге в пользу потерпевшей стороны в лице отдела строительства акимата Костаная. Однако в удовлетворении этого требования суд отказал.

Как сообщила «НГ» мать подсудимого, которая была его общественным защитником, приговор они намерены обжаловать.