«Вы думаете, мы не за вас?» – что сказали междугородним перевозчикам в акимате Костанайской области

Перевозчики междугородних маршрутов вечером 17 августа вновь пришли к зданию областного акимата, чтобы получить ответы на поставленные утром вопросы. Главный – когда им снова разрешат работать.

Решение пообещал озвучить заместитель акима области Сергей Карплюк. Но к перевозчикам вечером вышел только руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Олжас НУРГАЛИЕВ. Он предложил провести закрытую встречу и дал поручение охране не пускать корреспондента «НГ». Но перевозчики не согласились, говорить пришлось на улице.

- Вы думаете, мы не за вас? – спросил Нургалиев, пытаясь убедить перевозчиков провести беседу без СМИ.

- Причём тут за нас или за вас… Белые, красные… – высказалась хозяйка пункта пассажирских перевозок Житикары Галия ШУРЕНОВА. - Вы все 4 месяца молчали, никто о нас не вспомнил, а теперь не пускаете прессу! Мы хотим, чтобы о нас знала страна! Мы молчали 4 месяца, упорно ждали, никто о нас не позаботился и заботиться не хочет.

Конкретного решения руководитель управления не сообщил. Только заявил: «На текущий момент с главным санитарным врачом идёт диалог, чтобы как-то решить этот вопрос».

- Договорённости пока что нет, но здесь есть разрешение по поводу пригородных маршрутов, - добавил Нургалиев. – Маршруты в радиусе 50 км от города, в принципе, можно уже разрешить. Можете хоть завтра начинать. Я вам завтра дам разъяснения по пригородным дополнительно. В действующем постановлении санврача есть запрет только на перевозки междугородние и межрегиональные. Когда вас откроют, я пока не могу сказать. Такая ситуация не только у нас в области, она такая по всему Казахстану.

Ответ перевозчиков не обрадовал. Они задавали вопросы, обвиняли власти в многомесячном бездействии и лоббировании интересов железнодорожных и авиаперевозок.

- Сейчас занимаемся, вопрос поднимается, - коротко и негромко отвечал Нургалиев.

По поводу нелегальных перевозчиков он пообещал, что с 18 августа начнутся усиленные рейды и предложил присоединиться к ним. В ответ услышал - как и прошлые рейды, усилия новых мониторинговых групп результата не дадут.

- Рассматриваются ли какие-то меры поддержки для автобусных перевозчиков и почему их не было раньше? – спросил корреспондент «НГ».

- На сегодня не рассматриваются. – ответил Нургалиев.

- Почему? – уточнил корреспондент «НГ».

На этот вопрос Олжас Нургалиев не смог ответить.

Перевозчик Виталий АМАН сообщил, что оплачивает налоги, страховку (которую просили отсрочить) за автобусы, хотя транспортом не пользуется.

- Ситуация простая: всё повесили на нас, плати с чего хочешь! - сказал он. – Ресурсов нет, водители начали разбегаться. У меня из 30 водителей 10 уже ушли в частные перевозки. Я ничего даже пообещать не могу своим водителям. И не уверен, что, когда откроют наши автовокзалы, мы сможем вернуть уволившихся работников. Ещё 2 недели - и нас можно уже не открывать: автобусы стоят, но управлять ими будет некому. Мы об этом говорили властям, но реакция нулевая. Пандемия и карантин – вот и весь ответ!

Перевозчики с трудом добились обещания о новом решении, которое власти должны через три дня. Сказали, что вернутся к областному акимату 20 августа и приведут своих сотрудников, которые так и не получили социальные выплаты, хотя уже 4 месяца сидят без работы.

Фото Ксении РЕБИК