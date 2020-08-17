"Нелегалы так и ездят!" - вслед за торговцами к облакимату пришли междугородние перевозчики

Перевозчики междугородних маршрутов пришли сегодня к акимату Костанайской области, чтобы заявить о двух проблемах: необходимости открытия автобусного сообщения по области и борьбе с нелегальными таксистами.





Вышедшему к ним руководителю управления пассажирского транспорта Олжасу Нургалиеву перевозчики сообщили, что со времени введения карантинных мер они оказались на грани выживания. Предприниматели надеялись, что с уже 10 августа им разрешат возобновить работу, но и через неделю междугородние автобусы остаются на стоянках.





- Вы не знаете и знать не желаете о наших проблемах! - заявила хозяйка пункта пассажирских перевозок Житикары Галия ШУРЕНОВА. - Хоть кто-то из акимата или управления пассажирского транспорта поинтересовался: уважаемые налогоплательщики, как вы выживаете во время карантина? Как вы выплачиваете кредиты? Как вы платите зарплату? Как вы смотрите за машинами? Семьи как вы кормите? Как вы здания должны содержать? Кто-нибудь спросил нас об этом? С нас только требуют! Во время карантина, 4 месяца, все нелегалы как ездили, так и ездят. Через блок-посты напрямую. И наша полиция закрывает на это глаза. Никакого контроля нет!





Недоумение и возмущение у перевозчиков вызывает запрещение автобусных перевозок между городами и районами в то время, как летают самолеты и пассажиры ездят в поездах, проводя в плацкартных вагонах по несколько дней. Кроме того, жители области пользуются приложением Индрайвер, чтобы перемещаться между населенными пунктами, и за этими автомобилями нет никакого контроля. Предприниматели спрашивали, почему 8-местные автомобили могут осуществлять перевозки, как легковые такси, и даже 12-местные уже перевозят пассажиров по области.

- Я участвовала в рейде 8 июня, - рассказала Галия Шуренова. - Два микроавтобуса проехали, минуя блокпост, и их не оштрафовали. Во втором микроавтобусе сидели пять пассажиров, ни один из них не был в маске, как и водитель. Никакого санитайзера не было! На них даже не составили протокол. Нас ставят на колени! Нелегалы для полиции - кормушка! И не надо делать из нас дураков!

По словам перевозчиков, в некоторых областях Казахстана запрет на междугороднее автобусное сообщение уже снят, а в Западно-Казахстанской области его даже не вводили.

Вышедший к ним заместитель акима Костанайской области Сергей КАРПЛЮК объяснил, что решение об усилении и ослаблении карантинных мер принимает главный санитарный врач РК





- Вопрос с нелегалами решить непросто, - объяснил Карплюк. - Потому что они пользуются тем, что есть лазейки в законодательстве. Это ведь не решается на местном уровне. Надо устранять шероховатости в законодательстве. Если хотите конструктивного общения, давайте говорить конкретно об открытии межгородских и районных маршрутов.

Заместитель акима области пообещал, что сегодня в 18.00 перевозчики получат окончательный ответ на вопрос о том, когда им разрешат начать работу.