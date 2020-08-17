Как выйти из карантина? – Постановление о послаблениях санитарного режима прокомментировали в Костанайской области

Решение о снятии части ограничений для бизнеса, принятое областным оперативным штабом, связано со снижением заболеваемости в регионе. Однако не исключено возвращение всех ограничений, если эпидобстановка ухудшится.

Об этом сегодня, 17 августа, на брифинге в РСК заявил заместитель главного государственного санврача Костанайской области Юрий СЕВОСТЬЯНОВ, комментируя подписанное им постановление № 48.

Он напомнил, что под запретом остались междугородние автобусные перевозки, проведение зрелищных и спортивных мероприятий, свадеб, юбилеев, поминок.

- Разрешается работа городского общественного транспорта с максимальным выходом автобусов на линии в часы пик, заполняемостью по количеству посадочных мест и обязательной обработкой дезсредствами салонов на конечной остановке, - пояснил Севостьянов. – Разрешается деятельность торговых домов, ТРЦ, крытых рынков с временным ограничением работы с 10 до 17 часов. Заполняемость не должна превышать 30%, не менее 4 кв. м на одного посетителя. Разрешается работа салонов красоты, соляриев, бань и СПА-центров. Также разрешается деятельность дежурных групп, не более 15 человек, в детских дошкольных учреждениях, детских кабинетов коррекции, развивающих и образовательных центров. Кружки будут работать группами по 5 человек по предварительной записи. Откроются и тренажёрные залы, гостиницы, туристические базы, аттракционы на открытом воздухе.

Ношение масок по-прежнему обязательно в общественных местах, автобусах и такси. Исключения составят дети до 5 лет и лица с медицинскими противопоказаниями. Также маску можно не надевать во время занятия спортом.

- Одиноко идущий человек по улице должен носить маску? – спросил корреспондент «НГ».

- Улица - это тоже общественное место. Да, обязан носить маску. – ответил Севостьянов.

Всем предпринимателям, которые возобновляют свою работу, необходимо зарегистрироваться через ЭЦП на портале Info Kazakhstan, пройти процедуру проверки и получить акт соответствия санитарным нормам.

- Пройти регистрацию нужно всем субъектам бизнеса, независимо от вида деятельности, - отметил руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Олжас САПАРБЕКОВ. – Это касается всех: кто приостанавливал и кто просто продолжает работать. После регистрации нужно ознакомиться с санитарными требованиями. Тем самым предприниматель заверяет о готовности объекта и подаёт заявку на работу. При необходимости проверку бизнеса проведёт мониторинговая группа. Проверять будут, в основном, детские дошкольные учреждения, медико-социальные объекты, дома ребёнка, частные образовательные организации, объекты культуры, ТРЦ, отдельно стоящие магазины, рынки. Остальные просто получат уведомления с разрешением без проверки. Я хотел бы обратить внимание предпринимателей на указание вида деятельности - это очень важно, обратите на этот пункт особое внимание.

Как добавил директор НПП «Атамекен» по Костанайской области Мурат АБЕНОВ, уведомительный характер разрешения затронет 90% бизнесменов региона, а процедура займёт всего 10-15 минут.

- Уведомление о разрешении работы нужно будет распечатать и вывесить на видном месте вашего места работы, - сказал Абенов. – Сайт запустили ещё 14 августа. Мы дождались всех необходимых документов и постановлений, все они опубликован на сайте. Был посыл, что бизнес готов соблюдать санитарные нормы, бизнес принимает эти правила и принимает на себя всю ответственность. Уже поступило 2 600 заявок. Эта цифра меняется каждый час. Львиная доля одобрена через уведомительный характер. Были вопросы. Например, куда относить ТЦ, которые имеют маленькие бутики. В данном случае ТЦ идут по разрешительной процедуре, а бутики получат разрешения через простое уведомление.

«НГ» уточнила у Олжаса Сапарбекова, есть ли в управлении данные о том, сколько предпринимателей не смогут открыться после снятия ограничений или приостановили свою деятельность. Руководитель управления не смог назвать точных цифр, но заверил, что анализ ситуации проводится.

- Под ограничения в Костанайской области попали 21 000 предприятий, - рассказал Мурат Абенов. – Мы на протяжении нескольких месяцев проводим анкетирование. Анкета простая, там именно ответы на вопросы в части снижения доходов, возможных сокращений или вынужденных отпусков. Если ситуация будет ухудшаться и задела прочности не будет, то до 30% предприятий будут закрываться.