В хищении 4 млн тенге подозревается экс-руководитель отдела строительства акимата Рудного

Антикоррупционная служба РК за неделю зарегистрировала более 60 досудебных расследований. Задержано 4 должностных лица. Об этом сегодня, 7 августа, сообщила пресс-служба ведомства. Два расследования проводят в отношении чиновников из Костанайской области.

Акимат Рудного /Фото из архива "НГ"

"Антикоррупционной службой Костанайской области проводится досудебное расследование в отношении бывшего руководителя городского отдела строительства акимата Рудного, - говорится в сообщении. - Он подозревается в хищении бюджетных средств в сумме порядка 4 млн тенге путем незаконного перечисления денежных средств в адрес предприятия по заключенному договору о государственных закупках по разработке проектно-сметной документации объекта «Реконструкция здания КГКП «Дворец развития и творчества детей и молодежи» акимата города Рудный".

Кроме того, Антикоррупционной службой Костанайской области начато досудебное расследование в отношении должностных лиц отдела земельных отношений акимата Костаная.

"Они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями с целью извлечения выгод для предпринимателя, выразившегося в незаконном проведении аукциона по продажи права аренды земельного участка площадью 1,8804 га по заниженной стоимости в размере 4 524 607 тенге при фактической стоимости данного участка в сумме 37 084 336 тенге, что повлекло причинение ущерба государству на сумму 32 107 268 тенге", - говорится в сообщении.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Напомним, в суде №2 Костаная проходит процесс над семью подсудимыми, числе которых - руководитель отдела строительства акимата Рудного Динмухамбет Тлеуов. Их, в частности, обвиняют в хищении бюджетных денег. В перечне предъявленных обвинений также пособничество в мошенничестве, служебный подлог, у Тлеуова - получение взяток. Остальные участники пошли под суд, в разное время попав в орбиту деятельности руководителя отдела строительства и сотрудничая с ним. Есть отдельный эпизод по Аркалыку.