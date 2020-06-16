Фигуранты уголовного дела по рудненскому колесу отказались от заключения процессуального соглашение с гособвинением

Сегодня, 16 июня, в суде №2 Костаная продолжился процесс над семью подсудимыми. В их числе — руководитель отдела строительства акимата Рудного Динмухамбет Тлеуов и юрист ТОО «АлатауГорСтрой» Александр Гаврильчик, представители заказчика и подрядчика на строительстве скандального аттракциона.

Их, в частности, обвиняют в хищении вверенного чужого имущества, а именно бюджетных денег. Больше половины от 330 млн тенге, израсходованных на колесо обозрения, по версии обвинения, досталась им. В перечне предъявленных обвинений также пособничество в мошенничестве, служебный подлог, у Тлеуова — получение взяток. Остальные участники, не имея отношения к злополучному аттракциону, пошли под суд, в разное время попав в орбиту деятельности руководителя отдела строительства и сотрудничая с ним. Есть отдельный эпизод по Аркалыку.

Сегодня один из адвокатов заявил суду ходатайство о заключении его подзащитным процессуального соглашения с государственным обвинением. Судья Батырбек КУДАБАЕВ пояснил, что изменения в законодательстве гласят: индивидуально никто из подсудимых сделать этого не может — либо все участники разбирательства по одному уголовному делу соглашаются, либо никто.

Судья опросил подсудимых. Оказалось, что подписывать соглашение, которое полностью называется процессуальным соглашением о признании вины, почти никто из участников процесса не собирается. «Да» ответили лишь двое подсудимых. Один из них - бывший руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства акимата Аркалыка Калимарден Садыков.

Суд также согласовал с участниками порядок рассмотрения дела: опрос потерпевших, свидетелей, изучение материалов дела, затем допрос подсудимых. Динмухамбет Тлеуов заявил, что хочет, чтобы его допросили последним.