Носить или не носить? - На 15 вопросов о масках ответили в Минздраве РК

Ответы на приведенные ниже вопросы распространила пресс-служба управления здравоохранения Костанайской области после того, как журналисты местных СМИ обратились в областной информационный штаб с просьбой разъяснить последнее выступления министра здравоохранения РК Алексея ЦОЯ.

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Цой на заседании правительства заявил:

"Ношение масок обязательно в общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественных местах и на открытом воздухе. Исключение составляют дети до пяти лет, лица, занимающиеся индивидуальными, групповыми занятиями спортом не более пяти человек, и лица, имеющие медицинские противопоказания".

Также он добавил, что без масок можно находиться на открытом воздухе и в местах общественного питания при соблюдении соцдистанции.



Поэтому "НГ" попросила ответить на два вопроса:

1. Как подтвердить при встрече с сотрудниками полиции, что у вас есть медицинские противопоказания?

2. Может ли не надевать маску одиноко идущий по улице человек?

Разъяснения Минздрава публикуем полностью. Есть ли в них ответ на наши вопросы, разъясняют ли они заявление главы Минздрава или противоречат ему - решать вам.

1) Вопрос: C какого возраста дети должны быть в масках? Японские и другие зарубежные педиатры считают, что маски нельзя надевать на детей, так как это может вызвать удушье

Ответ: Был изучен международный опыт стран США, Австралии, Великобритании, Франции, Польши, Германии, Испании и Сингапур. К примеру, в США в различных штатах допустимый возраст необязательного ношения масок варьируется (младше 2-х лет в штатах Массачусетс, Иллинойс, Вермонт, Род-Айленд, Пенсильвания, округ Колумбия, г. Нью-Йорк; младше 11 лет – в штате Делавэр). В Германии – большинство регионов младше 6 лет, в Саксонии-Анхальт – младше 2 лет, в остальных регионах нижний возраст не установлен; в Австралии – 12 лет, в Великобритании – до 3 лет. В связи с этим Министерство здравоохранения приняло решение внести поправки в принятые нормы обязательного ношения масок и определило, что детям, в возрасте старше 5 лет носить маски обязательно.

2) Вопрос: В каких случаях казахстанцы могут не носить маски на улице?

Ответ: На открытом воздухе могут не носить маски дети в возрасте до пяти лет, а также лица, занимающиеся индивидуальными и групповыми занятиями спортом не более 5 человек, с соблюдением социальной дистанции.

3) Вопрос: Если человек едет в машине должен ли он быть в маске?

Ответ: если транспорт общественный (автобус, поезд, самолет, судно или такси) – тогда обязан. Если частный транспорт, тогда нет.

4) Вопрос: Если человек едет в машине с другими людьми, должны ли они быть в маске? А если это одна семья?

Ответ: Если человек едет в общественном транспорте – тогда обязан. В частной машине членам одной семь не обязательно, но рекомендуем с учетом научного обоснования, свидетельствующего, что ношение маски снижает риск заболевания на 30%.

5) Вопрос: Должны ли носить маски родители и дети во время прогулки во дворах своих домов?

Ответ: Во дворе частного дома - нет. Во дворе многоэтажного жилого дома – да, нужно. За исключением детей в возрасте до пяти лет, а также прогулки членов семьи.

6) Вопрос: Если человек занимается спортом один в парке, должен ли быть он в маске во время бега или других упражнений?

Ответ: При индивидуальных занятиях спортом ношение маски не обязательно.

7) Вопрос: Должен ли велосипедист во время поездки быть в маске?

Ответ: При индивидуальных занятиях спортом ношение маски не обязательно. Вместе с тем на открытом воздухе в местах скопления людей (к примеру, у светофора, на переходе пешеходном) велосипедист должен надеть маску, так как при невозможности социального дистанцирования граждане должны быть в масках.

8) Вопрос: Если у человека заболевания, связанные с органами дыхания, но он не заразен, и врачи могут рекомендовать не носить маску, оштрафуют ли его?

Ответ: Лицам, имеющим медицинские противопоказания, то есть страдающих заболеваниями органов дыхания, настоятельно рекомендуем воздержаться от посещений мест массового скопления людей, так как данная группа лиц в первую очередь имеет потенциально высокий риск заболевания КВИ. При нарушении масочного режима данное лицо может быть подвергнуто штрафу.

9) Вопрос: Министр сказал, что маски можно изготовить самому. Насколько эффективны такие маски в защите, может ли полиция оштрафовать человека, если посчитает, что на нем самодельная маска, которая не защищает окружающих?

Ответ: Можно носить как медицинские, так и тканевые маски. При соблюдении определенных требований – своевременная смена, стирка и глаженье, маски изготовленные самодельно являются достаточно эффективными.

10) Вопрос: Как полиция будет определять - кого штрафовать, кого нет? Есть ли у них какая-либо инструкция?

Ответ: Порядок привлечения лиц к административной ответственности определен в Кодексе РК «Об административных правонарушениях». Сбором доказательной базы для возбуждения административного производства в отношении физических лиц (граждан) за несоблюдение карантинных мер (социальной дистанции, пребывание в местах скопления людей без масок и т.д.) занимаются органы внутренних дел и местная полицейская служба в составе мониторинговых групп, с последующей передачей ими материалов в территориальные подразделения КККБТУ для возбуждения административного производства по части 1 статьи 425 КоАП. В свою очередь, надзор за соблюдением прав, свобод, законных интересов граждан и субъектов предпринимательства при реализации госорганами и организациями карантинных мероприятий будут обеспечивать органы прокуратуры.

11) Вопрос: Оштрафует ли полиция человека, если маска на нем будет спущена или не будет закрывать нос, но он будет стоять один, соблюдая социальную дистанцию и при подходе полицейских наденет маску?

Ответ: Если полицейской службой будет зафиксирован факт неправильного ношения маски, это будет основанием для возбуждения административного производства и привлечения лица к ответственности в виде штрафа.

12) Вопрос: Как казахстанцы должны избавляться от использованных масок? Есть ли какие-то правила?

Ответ: Приказом Министерства здравоохранения от 5 июля 2020 года №ҚР ДСМ-78/2020 утверждены санитарно-эпидемиологические требования по использованию и утилизации средств индивидуальной защиты (приложение 10 к Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления»). В домашних условиях использованные медицинские маски (в том числе салфетки использованные при чихании и кашле) следует сложить в отдельный пакет, плотно и герметично закрыть его и только после этого выбросить в мусорное ведро.

13) Вопрос: Будут ли опубликованы полные правила и объяснения по маскам, учитывая большое количество у казахстанцев?

Ответ: Да, все вновь принятые правила ношения масок будут опубликованы на сайте Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов РК, в информационно-правовой системе «Адилет», а также размещены на сайте Министерства здравоохранения. Ответы на все вопросы будут размещены на официальном сайте Министерства здравоохранения.

14) Вопрос: Учитывались ли рекомендации ВОЗ по маскам (например организация не рекомендует носить маски во время тренировки) при составлении приказа Минздравом?

Ответ: да, учтены. При индивидуальных и групповых занятиях спортом не более 5 человек, с соблюдением социальной дистанции, ношение масок не обязательно.

15) Вопрос: Кто будет проверять казахстанцев на ношение масок? Кто имеет право останавливать казахстанцев? Какой порядок? Как казахстанцы могут опротестовать?

Ответ: В целях мониторинга за деятельностью объектов различных форм собственности, возобновивших деятельность с 5 июля, а также за соблюдением лицами требований карантина, в регионах созданы 779 мониторинговых групп, в состав которых входят представители полицейских служб, акиматов, НПП «Атамекен», органов санэпидслужбы, волонтеров. Сбором доказательной базы для возбуждения административного производства в отношении физических лиц (граждан) за несоблюдение карантинных мер (социальной дистанции, пребывание в местах скопления людей без масок и т.д.) занимаются органы внутренних дел и местная полицейская служба в составе мониторинговых групп, с последующей передачей ими материалов в Территориальные подразделения КККБТУ для возбуждения административного производства по части 1 статьи 425 КоАП. В свою очередь, надзор за соблюдением прав, свобод, законных интересов граждан и субъектов предпринимательства при реализации госорганами и организациями карантинных мероприятий будут обеспечивать органы прокуратуры. Опротестовать можно в вышестоящие органы и в судебном порядке.