59 случаев COVID-19 зарегистрировано за 1 августа в Костанайской области
У 20 пациентов из них, согласно данным сайта coronavirus2020.kz, болезнь протекает бессимптомно.
Иллюстративное фото pixabay.com
В областном центре зарегистрировано 27 человек с инфекцией COVID-19. Также КВИ выявлена у жителей Федоровского района - 9 случаев, Амангельдинского района - 8 случаев, Наурзумского района - 7 случаев, Алтынсаринского района - 5 случаев, Костанайского района - 3 случая.
- Пациенты обследованы по самообращению, с профилактической целью, а также с симптомами - боль в горле, температура, слабость, головокружение. Результат ПЦР исследования показал положительный результат, - сообщили в информационном областном штабе. - Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.
Всего в регионе зарегистрировано 2738 подтвержденных случаев COVID-19, из них 2065 пациентов выздоровело.
Напомним, в Министерстве здравоохранения сообщили, что за 2 августа зарегистрировано 5181 человек заболевших пневмонией с неуточненной этиологией, но имеющих клинические и эпидемиологические признаки коронавирусной инфекции.
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