Объединенная статистика по коронавирусу и пневмонии: 66 смертей за сутки
Министерство здравоохранения опубликовало новую объединенную статистику по коронавирусу и пневмонии, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на МВК.
За сутки 1 августа зарегистрировано 1226 новых заболевших с лабораторно подтвержденным COVID-19. Умерло от коронавируса 36 человек.
Заболевших пневмонией с неуточненной этиологией, но имеющих клинические и эпидемиологические признаки коронавирусной инфекции - 5181. За сутки зарегистрировано 30 летальных исходов с данным диагнозом.
Статистика по новым случаям коронавируса в разрезе регионов (общая/бессимптомные)
Нур-Султан - 229 / 98
Алматы - 206 / 128
Шымкент - 54 / 8
Акмолинская область - 59 / 33
Актюбинская область - 11 / 11
Алматинская область - 31 / 19
Атырауская область - 31 / 22
Восточно-Казахстанская область - 135 / 45
Жамбылская область - 46 / 21
Западно-Казахстанская область - 71 / 41
Карагандинская область - 95 / 27
Костанайская область - 59 / 20
Кызылординская область - 35 / 24
Мангистауская область - 21 / 8
Павлодарская область - 53 / 23
Северо-Казахстанская область - 65 / 14
Туркестанская область - 25 / 15
Всего в стране выявлено 91 593 заболевших.
Отметим, что в Министерстве здравоохранения не предоставили данные по пневмонии с признаками коронавируса за июль.
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