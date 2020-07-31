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Весь район КСК останется без горячей воды на один день в Костанае
31 июля 2020, 10:59 | ЖКХ
Произойдет это 3 августа. Об этом пресс-служба ГКП "КТЭК" сообщила на своей странице в Instagram.
Иллюстративное фото pbs.twimg.com
- В связи с остановом 2 котельной для переключения внутренних трубопроводов с 08:00 до 20:00 3 августа без горячего водоснабжения будут все потребители микрорайона КСК, - говорится в сообщении.
Без воды на целый день останутся жители 165 домов.
Напомним, сейчас в этом районе ГВС отключено в 30 домах в связи с капитальным ремонтом тепломагистрали.
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