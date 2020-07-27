Кому отключат горячую воду на 2 недели в Костанае?

Горячее водоснабжение пропадет в 30 жилых домах в районе КСК. Как сообщила пресс-служба ГКП "КТЭК" на своей странице в Instagram, на ул. Каирбекова с 29 июля по 11 августа будет производится замена инженерных коммуникаций.

Иллюстративное фото static.life.ru

В связи с этим будет приостановлена подача ГВС в 30 жилых домов: