Кому отключат горячую воду на 2 недели в Костанае?

27 июля 2020, 19:11 |  ЖКХ

Горячее водоснабжение пропадет в 30 жилых домах в районе КСК. Как сообщила пресс-служба ГКП "КТЭК" на своей странице в Instagram, на ул. Каирбекова с 29 июля по 11 августа будет производится замена инженерных коммуникаций.

Иллюстративное фото static.life.ru

В связи с этим будет приостановлена подача ГВС в 30 жилых домов:

  • ул. Текстильщиков, 2Б, 3, 3/51, 3А, 4А, 6/1, 8, 9, 9А, 10А, 15, 17, 19, 23;
  • ул. Каирбекова, 336, 340, 342, 381, 383, 385, 385/1, 387, 387/1, 389, 393, 395;
  • ул. Красносельская, 128;
  • 4 мкр., 1,2,4.