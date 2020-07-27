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Кому отключат горячую воду на 2 недели в Костанае?
27 июля 2020, 19:11 | ЖКХ
Горячее водоснабжение пропадет в 30 жилых домах в районе КСК. Как сообщила пресс-служба ГКП "КТЭК" на своей странице в Instagram, на ул. Каирбекова с 29 июля по 11 августа будет производится замена инженерных коммуникаций.
Иллюстративное фото static.life.ru
В связи с этим будет приостановлена подача ГВС в 30 жилых домов:
- ул. Текстильщиков, 2Б, 3, 3/51, 3А, 4А, 6/1, 8, 9, 9А, 10А, 15, 17, 19, 23;
- ул. Каирбекова, 336, 340, 342, 381, 383, 385, 385/1, 387, 387/1, 389, 393, 395;
- ул. Красносельская, 128;
- 4 мкр., 1,2,4.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
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