В хищении более 1,4 млн тенге подозревают акима поселка Качар
Департамент антикоррупционной службы по Костанайской области начал досудебное расследование в отношении акима поселка Качар Армана АЛДОРГАНОВА.
Кадр из видео
- Он подозревается в хищении бюджетных средств в сумме 1 464 000 тенге, выделенных на ремонт служебного автотранспорта, находящегося на балансе учреждения, - рассказали в пресс-службе департамента.
Бюджетные средства акимат перечислил на счет индивидуального предпринимателя, но фактически работы выполнены не были.
Как отметили в пресс-службе, расследование еще продолжается.
Напомним, ранее стало известно, что руководитель аппарата акима Рудного Азамат ИСКАКОВ подал в отставку в связи с расследованием в отношении Алдорганова. Но тогда подробности дела не разглашались
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