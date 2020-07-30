В хищении более 1,4 млн тенге подозревают акима поселка Качар

Департамент антикоррупционной службы по Костанайской области начал досудебное расследование в отношении акима поселка Качар Армана АЛДОРГАНОВА.

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- Он подозревается в хищении бюджетных средств в сумме 1 464 000 тенге, выделенных на ремонт служебного автотранспорта, находящегося на балансе учреждения, - рассказали в пресс-службе департамента.

Бюджетные средства акимат перечислил на счет индивидуального предпринимателя, но фактически работы выполнены не были.

Как отметили в пресс-службе, расследование еще продолжается.

Напомним, ранее стало известно, что руководитель аппарата акима Рудного Азамат ИСКАКОВ подал в отставку в связи с расследованием в отношении Алдорганова. Но тогда подробности дела не разглашались