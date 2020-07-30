10 систем "Автоураган" дополнительно установят в Костанайской области

Вместе с ними в регионе будут работать 39 аппаратно-программных комплексов (АПК) «АвтоУраган». Новые аппараты установят уже завтра, 31 июля, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Иллюстративное фото с сайта Tengrinews.kz

- В течение 30 суток со дня ввода в эксплуатацию работа последних 10 АПК «АвтоУраган» будет осуществляться в тестовом режиме, - отметили в пресс-службе.

5 из 10 новых систем установят в Костанае, 1 - в Рудном и по одному - в Костанайском, Аулиекольском, Карабалыкском и Карасуском районах.

Места установок АПК "Автоураган"

город Костанай:

- ул. Алтынсарина (в границах пр. Назарбаева до ул. Лермонтова);

- ул. Узкоколейная (район кафе «Сабрина 2»);

- ул. К. Доненбаевой (в границах улиц Станционная - Жуковского);

- мкр. Аэропорт (поворот на колонию поселения);

-ул. Маяковского - ул. Абильйсай (район кафе «Волна») ;

Костанайский район:

- выезд на п. Садовый (автодорога областного значения КР – 3 «Затобольск-Садчиковка-Сергеевка»));

г.Рудный:

- ул. Топоркова (автодорога Республиканского значения Р – 43 «Западный обход города Рудный» (объездная));

Аулиекольский район:

- 97-98 км. автодороги Республиканского значения Р – 36 «Костанай – Аулиеколь – Сурган» (мост п. Аманкарагай);

Карасуский район:

- 215 - 216 км. автодороги Республиканского значения Р – 36 «Костанай – Аулиеколь – Сурган»;

Карабалыкский район:

- 417 км. Автодороги Международного значения М – 36 «Граница РФ» (Екатеринбург - Алматы).

«АвтоУраган» - это стационарный комплекс. Он контролирует поток транспорта в регионе, фиксирует нарушения правил дорожного движения, осуществляет розыск угнанного автотранспорта, проверяет весь автотранспорт по базам данных МВД

Первые восемь «Автоураганов» были запущены в январе 2018 года на выездах и въездах в Костанай и частично на территории областного центра, затем было установлено еще 12 АПК. В августе 2019 года установили еще 9 систем.