9 дополнительных скоростемеров «Автоураган» установили в Костанайской области
9 комплексов контроля транспортного потока и фиксации нарушении скоростного режима «Автоураган» начнут работу с 14 августа. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Иллюстративное фото с сайта Tengrinews.kz
Дополнительно вводятся в эксплуатацию 6 единиц комплексов в Рудном и 3 единицы в Костанайском районе. Их адреса:
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ул. 40 лет октября район ТОО Рудненская – Теплосеть
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ул. Ленина на пересечении с ул. И.Франко
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ул. Парковая на пересечении с ул. Гагарина
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выезд – въезд автодороги Рудный – Качар
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выезд – въезд автодороги Рудный – Костанай
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выезд – въезд автодороги Рудный - Тарановка
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3 километр Аулиекольской трассы
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выезд на п. Сарыколь (район старого поста)
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выезд на п. Мендыкара (район мкр. Северный).
АПК «Автоураган» - это стационарный комплекс, который контролирует поток транспорта в городе, фиксирует нарушения ПДД, осуществляет розыск угнанных транспортных средств, проверяет весь автотранспорт по базам данных МВД.
Первые восемь «Автоураганов» были запущены в январе 2018 года на выездах и въездах в Костанай и частично на территории областного центра, затем было установлено еще 12 АПК.
В управлении административной полиции ДП Костанайской области сообщили, где в настоящее время установлены АПК «Автоураган».
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объездная дорога КЖБИ (район кафе «Шеш-Беш»);
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пр.Абая-ул.Казахская (лог);
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ул.Уральская (микрорайон «Аэропорт»);
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ул.Карбышева (в районе ТД «Мегастрой»);
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пр.Абая (в границах улицы Энергетиков - кольцо на п.Дружба);
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Костанайский район, пересечение ул.Поповича – ул. Юбилейная (район кафе «Пристань»);
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автодорога Костанай-Затобольск (район кафе «Каспий»);
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пр.Кобланды Батыра (в районе Пож.Депо).
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ул.Баймагамбетова-ул.Фролова ( район АвтоДома);
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ул.Баймагамбетова-ул.Валиханова;
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ул.Баймагамбетова-ул.Фрунзе (район ДМ «Дельфин»);
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ул.Каирбекова-ул.Пролетарская;
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ул.Каирбекова-ул.Тепличная (выезд на Введенскую трассу) ;
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ул.Маяковского (район новой мечети);
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ул.Маяковского-ул.Комарова (район Наримановского рынка);
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ул.Аль-Фараби (РЦ «7-ой Континент»);
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ул.Гагарина (за путепроводом, выезд на Федоровскую трассу );
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ул.Алтынсарина-ул.Фролова (район ЖК «Жана Кала») ;
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ул. В.Интернационалистов (в границах улиц Карбышева-Арыстанбекова);
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пр.Абая (район Индустриального колледжа).
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