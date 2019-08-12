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Обликоморале
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Ваш земляк: Я ничего не хочу сказать. Говоришь и думаешь тут за меня ты, судя по твоим комментам. :lol: Ох и зудит у тебя прям явно, потягаться с "опытом". :lol:
12.08.19 17:54
Ваш земляк
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
И про полицая, ударившего в печень девушку, тоже новости есть.Полицейские назвали имя коллеги, ударившего девушку на акции протеста. Замечу для Перемудрого Пескаря, Шерхана и Табаки 6.0 - митинг был...
12.08.19 17:35
Ваш земляк
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
А вот ещё новость, из свеженьких.Артур Эбзеев, внук члена ЦИК Бориса Эбзеева, в четыре года приобрел квартиру в районе Остоженки рыночной стоимостью полмиллиарда рублей и площадью 274 квадратных...
12.08.19 17:30
Ваш земляк
Дело о присвоении 250 миллионов кредитных тенге рассмотрел суд в Костанае
Обликоморале: Зато у нас ещё нет своего Захарченко. "ТО, что на вас не завели ещё дела, это не ваша заслуга, а наша недоработка!" И что ты хочешь сказать - в Казахстане никто не...
12.08.19 17:26
abaika95
Игра на наблюдательность и предположения
Цитата- так себе отмазочка! читай дальше методички. Чтож вы такая злая Юлечка) я вроде не отмазочку писал, прочтите внимательно мой первый коммент я же за вас) и кстати своей манерой письма и...
12.08.19 17:05
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9 дополнительных скоростемеров «Автоураган» установили в Костанайской области

12 августа 2019, 17:08 |  Государство

9 комплексов контроля транспортного потока и фиксации нарушении скоростного режима «Автоураган» начнут работу с 14 августа. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Иллюстративное фото с сайта Tengrinews.kz

Дополнительно вводятся в эксплуатацию 6 единиц комплексов в Рудном и 3 единицы в Костанайском районе. Их адреса:

  1. ул. 40 лет октября район ТОО Рудненская – Теплосеть

  2. ул. Ленина на пересечении с ул. И.Франко

  3. ул. Парковая на пересечении с ул. Гагарина

  4. выезд – въезд автодороги Рудный – Качар

  5. выезд – въезд автодороги Рудный – Костанай

  6. выезд – въезд автодороги Рудный - Тарановка

  7. 3 километр Аулиекольской трассы

  8. выезд на п. Сарыколь (район старого поста)

  9. выезд на п. Мендыкара (район мкр. Северный).

АПК «Автоураган» - это стационарный комплекс, который контролирует поток транспорта в городе, фиксирует нарушения ПДД, осуществляет розыск угнанных транспортных средств, проверяет весь автотранспорт по базам данных МВД.

Первые восемь «Автоураганов» были запущены в январе 2018 года на выездах и въездах в Костанай и частично на территории областного центра, затем было установлено еще 12 АПК.

В управлении административной полиции ДП Костанайской области сообщили, где в настоящее время установлены АПК «Автоураган».

  1. объездная дорога КЖБИ (район кафе «Шеш-Беш»);

  2. пр.Абая-ул.Казахская (лог);

  3. ул.Уральская (микрорайон «Аэропорт»);

  4. ул.Карбышева (в районе ТД «Мегастрой»);

  5. пр.Абая (в границах улицы Энергетиков - кольцо на п.Дружба);

  6. Костанайский район, пересечение ул.Поповича – ул. Юбилейная (район кафе «Пристань»);

  7. автодорога Костанай-Затобольск (район кафе «Каспий»);

  8. пр.Кобланды Батыра (в районе Пож.Депо).

  9. ул.Баймагамбетова-ул.Фролова ( район АвтоДома);

  10. ул.Баймагамбетова-ул.Валиханова;

  11. ул.Баймагамбетова-ул.Фрунзе (район ДМ «Дельфин»);

  12. ул.Каирбекова-ул.Пролетарская;

  13. ул.Каирбекова-ул.Тепличная (выезд на Введенскую трассу) ;

  14. ул.Маяковского (район новой мечети);

  15. ул.Маяковского-ул.Комарова (район Наримановского рынка);

  16. ул.Аль-Фараби (РЦ «7-ой Континент»);

  17. ул.Гагарина (за путепроводом, выезд на Федоровскую трассу );

  18. ул.Алтынсарина-ул.Фролова (район ЖК «Жана Кала») ;

  19. ул. В.Интернационалистов (в границах улиц Карбышева-Арыстанбекова);

  20. пр.Абая (район Индустриального колледжа).
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