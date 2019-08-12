9 дополнительных скоростемеров «Автоураган» установили в Костанайской области

9 комплексов контроля транспортного потока и фиксации нарушении скоростного режима «Автоураган» начнут работу с 14 августа. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Иллюстративное фото с сайта Tengrinews.kz

Дополнительно вводятся в эксплуатацию 6 единиц комплексов в Рудном и 3 единицы в Костанайском районе. Их адреса:

ул. 40 лет октября район ТОО Рудненская – Теплосеть ул. Ленина на пересечении с ул. И.Франко ул. Парковая на пересечении с ул. Гагарина выезд – въезд автодороги Рудный – Качар выезд – въезд автодороги Рудный – Костанай выезд – въезд автодороги Рудный - Тарановка 3 километр Аулиекольской трассы выезд на п. Сарыколь (район старого поста) выезд на п. Мендыкара (район мкр. Северный).

АПК «Автоураган» - это стационарный комплекс, который контролирует поток транспорта в городе, фиксирует нарушения ПДД, осуществляет розыск угнанных транспортных средств, проверяет весь автотранспорт по базам данных МВД.

Первые восемь «Автоураганов» были запущены в январе 2018 года на выездах и въездах в Костанай и частично на территории областного центра, затем было установлено еще 12 АПК.

В управлении административной полиции ДП Костанайской области сообщили, где в настоящее время установлены АПК «Автоураган».