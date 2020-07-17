В автобусы без масок не входить, коттеджи в аренду не сдавать! - Новые запреты для костанайцев разъяснили в ДККБТУ

С 18-го и с 20 июля в Костанайской области вводятся новые ограничительные меры с целью нераспространения Covid-19. Суть этих ограничений сегодня, 16 июля, на брифинге разъяснил заместитель главного санитарного врача Костанайской области Юрий СЕВОСТЬЯНОВ.

- Мы усилили запреты, потому что наблюдается рост распространения коронавирусной инфекции, - отметил он. - После локдаунов наблюдается небольшое снижение заболеваний. В связи с чем теперь за отсутствие масок у пассажиров автобусов будут штрафовать водителей. Им нельзя перевозить пассажиров без масок. Вводится запрет на сдачу в аренду коттеджей, частных домов для организации праздников. В прошлых постановлениях этого запрета не было. Все мелкие магазины будут закрыты до 3 августа, а не только в выходные дни, как было раньше. Исключение: магазины, торгующие бытовой техникой, стройматериалами, сельхоззапчастями. Они будут открыты и в ТРЦ.

Но и в этом исключении есть отдельное условие - магазины бытовой техники, стройматериалов и сельхоззапчастей работают только на доставку.

Продовольственные и непродовольственные рынки на улице будут открыты, включая Наримановский рынок.

Купание на пляжах запрещено. В связи с чем полицейские усилят патрулирование диких пляжей. Будут фотографировать и снимать нарушителей камерой, видеоматериалы направят в ДККБТУ.

- Мы запретили также использование лодок и катамаранов, - отметил Севостьянов. И добавил: - Много вопросов поступает по закрытию бань. Раньше мы разрешали посещение бань до 20 человек, но люди устраивали банкеты, людей было больше, поэтому пока введен полный запрет на работу бань. Под запретом - работа турфирм, организующих выезды на природу.

На все 2 недели запретят деятельность кафе и ресторанов внутри зданий, им разрешено работать только на доставку. Открытым террасам и летникам разрешается работать с учетом заполняемости не более 30 посадочных мест.

Парикмахерским разрешили работать с условием соблюдения санитарных норм, но салоны красоты - под запретом.

Запрет на посещение набережных, парков и скверов Севостьянов объяснил тем, что в них "собираются толпы народа".

На вопрос корреспондента "НГ" о том, сколько процентов жителей должны переболеть Covid-19, чтобы выработался коллективный иммунитет, и возможно ли повторное заражение, Юрий Севостьянов отметил:

- Процент переболевших спрогнозировать сложно, но не заболеть - реально, если соблюдать все меры безопасности. Согласно статистике ВОЗ, повторные заражения коронавирусной инфекцией также возможны.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ