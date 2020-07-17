Локдаун на выходные и меры на две недели - о чем говорится в новых постановлениях санитарной службы Костанайской области

Заместитель главного государственного санитарного врача Костанайской области Юрий СЕВОСТЬЯНОВ подписал сегодня, 17 июля, два постановления - № 39 и № 40.

Первое - о режиме локдауна, который вводится на выходные дни, второе - о строгих ограничительных мерах, принятых до 3 августа.

В постановлении № 39 указано, что режим локдауна устанавливается на территории Костанайской области с 00:00 часов 18 июля по 00:00 часов 20 июля, с 00:00 часов 25 июля по 00:00 часов 27 июля, с 00:00 часов 01 августа по 00:00 часов 03 августа 2020 года.

В связи с чем будут введены следующие дополнительные меры:

1) разрешить выход жителям из мест проживания по необходимости группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции;

2) запретить все виды игровой, развлекательной деятельности, проведение зрелищных и массовых мероприятий;

3) запретить деятельность общественного транспорта (за исключением дачных маршрутов с определением графика движения с 06:00 часов до 10:00, с 17:00 часов до 21:00);

4) деятельность объектов общественного питания разрешить только на вынос и доставку готовых блюд до потребителя с 09:00 до 21:00 (ограничение по времени не распространяется на объекты придорожного сервиса);

5) запретить деятельность всех торговых объектов, за исключением торговых объектов, реализующих продукты питания, аптек;

6) запретить деятельность всех торговых рынков в независимости от реализуемого ассортимента, за исключением оптовой реализации продуктов питания;

7) запретить деятельность объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, одежды, обуви);

8) приостановить деятельность скверов, парков, набережных, в том числе точек питания и торговли, расположенных на их территориях, а также пляжей и баз отдыха.

Постановление № 40 будет действовать с 00:00 часов 20 июля до 00:00 часов 3 августа 2020 года. В нем предписано:

1) приостановление междугородних и межрайонных автобусных перевозок;

2) запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей, а также запрет на аренду частных домовладений и строений для проведения массовых корпоративных и других мероприятий;

3) запрет деятельности развлекательных учреждений (караоке, бильярд, кальянные, компьютерные клубы, букмекерские конторы, ночные клубы, боулинг центры, кинотеатры, аттракционы, детские игровые площадки, батуты, прокат детских велосипедов, детских машин, катамаранов, лодок и т.п.);

4) запрет деятельности всех объектов культуры (театры, концертные залы, музеи, выставки и др.);

5) приостановление деятельности религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др);

6) запрет деятельности детских оздоровительных лагерей, детских дошкольных учреждений, детских кабинетов коррекции, образовательных центров, детских развивающих центров, кружков, курсов для детей и взрослых;

7) запрет деятельности СПА-центров, тренажерных залов, фитнес-центров, спортивно-оздоровительных центров, массажных салонов, соляриев, бассейнов, общественных бань, саун, салонов красоты (за исключением парикмахерских услуг), центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра, городских и общественных пляжей, открытых аквапарков;

8) запрет деятельности торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей, за исключением работы специализированных магазинов бытовой техники только на доставку до потребителей;

9) запрет деятельности фудкортов, банкетных залов;

10) запрет деятельности крытых продовольственных и непродовольственных рынков;

11) запрет деятельности непродовольственных магазинов, за исключением магазинов, занятых реализацией строительных материалов, санитарно-технических товаров, товаров для сельского хозяйства и дач, запасных частей для авто и сельхозтехники, с графиком работы с 10:00 до 17:00 с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

12) запрет деятельности объектов туризма (дома отдыха, санатории, профилактории, туристические базы и др.);

13) запрет посещения парков, площадей и скверов, набережных, общественных пляжей и иных мест отдыха населения;

14) ограничение на перемещение населения старше 65 лет и группами более 3 человек;

15) ограничение движения общественного транспорта с установлениием времени выхода на маршрут с 06:00 до 10:00, с 17:00 до 21:00) с максимальным выходом общественного транспорта на линии, равномерным графиком движения, заполняемостью общественного транспорта по количеству посадочных мест, недопущением пассажиров в общественный транспорт без защитных масок; работа такси без ограничений, с обязательным ношением масок и использования кожных антисептиков водителями такси, общественного транспорта согласно приложению 15 к ПГГСВ № 43;

16) разрешение деятельности медицинских центров (по записи) с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

17) разрешение передвижения личного автотранспорта между регионами;

18) разрешение деятельности организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели и др.) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

19) разрешение деятельности объектов по реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, оптик, продовольственных магазинов (минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты), продовольственных и непродовольственных рынков (вне зданий), с установлением для рынков городов Костанай, Рудный, Лисаковск, Житикара, Аркалык, Тобыл графика работы с 09:00 до 16:00, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

20) разрешение деятельности объектов общественного питания на открытом воздухе (ранее разрешалось и в помещении - ред.) с установлением не более 30 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, с графиком работы с 10:00 до 21:00, при этом разрешить работу объектов общественного питания на вынос и доставку без ограничений по времени;

21) разрешение деятельности промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом; строительных работ на открытом воздухе, сельского и рыбного хозяйства, животноводства с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

22) разрешение деятельности объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, одежды, обуви и др.) с ограничением по времени с 10:00 до 17:00 с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

23) разрешение деятельности объектов по оказанию парикмахерских услуг только по предварительной записи с ограничением по времени с 10:00 до 17:00 с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

24) организацию работы ЦОНов с ограничением работы с 9:00 до 16:00, работу Call-центра с 9:00 до 17:00, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима. В выходные и праздничные дни работу ЦОНов запретить. Работу ЦОНов г. Костаная организовать строго по предварительному бронированию через портал электронного правительства Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBot 2.0, а также через сall центр 1414;

25) организацию работы АО «Казпочта» с ограничением по времени с 9.00 до 17.00 и максимальным оказанием услуг в онлайн формате с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

26) организацию работы бизнес-центров (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители и др.), с установлением графика работы в будние и выходные дни с 9.00 до 17.00;

27) разрешение деятельности субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;

28) разрешение деятельности государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима. При этом не менее 80% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников);

29) разрешение на индивидуальные тренировки на открытом воздухе;

30) проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественного транспорта, такси, промышленных территорий, аэропортов, дворовых детских площадок, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест;

31) рекомендовать жителям ношение масок вне мест проживания, при этом в обязательном порядке в магазинах, аптеках, организациях здравоохранения, общественном транспорте, офисах, предприятиях всех форм собственности и других объектах массового скопления людей.