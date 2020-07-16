Заявления на 42 500 тенге будут принимать до сентября

Министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов сообщил, что заявления на выплату 42 500 тенге будут принимать до сентября, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев

Глава Минтруда попросил казахстанцев подавать заявку только один раз.

"Не стоит подавать несколько раз одно и то же заявление и подавать на каждом портале или в каждом Telegram-боте. Это создаст нагрузку на порталы, будут созданы ограничения для других лиц, которые хотели бы подать эти заявления. В прошлый раз было подано 18 миллионов раз. Поэтому убедительная просьба, мы сделали так, что второе заявление проходить не будет. Будет сообщение, что по этому ИИН уже подано заявление один раз. Вам выйдет сообщение, что заявление принято, дальше вы можете отслеживать на порталах, на какой стадии находится ваша заявка", - сказал Нурымбетов.

Прием заявлений, по его словам, будет продолжаться до 1 сентября.

"Не будет даты, до которой вы должны будете успеть. Это выплата за июль. Все каналы связи, порталы будут работать до первого сентября. У вас еще месяц, чтобы подать свою заявку", - добавил Нурымбетов.

Как сообщает Informburo.kz, некоторым гражданам социальную выплату 42 500 тенге за июль назначат проактивно, заявки им подавать не нужно.

"Мы с Министерством цифрового развития прорабатываем вопрос, чтобы некоторым людям, какой-то категории, выплатить 42 500 тенге проактивно. Мы изучили всю базу и с учётом ограничений в каждом регионе определили лиц, у которых с большой вероятностью ситуация не изменилась, они также остаются без доходов", – сообщил Биржан Нурымбетов.

Таким категориям граждан направят SMS с запросом подтвердить, что их положение не изменилось с 5 июля, дохода нет, и они согласны на проактивное назначение.

"Если вы ответите "да", нажмёте единичку на сотовом телефоне, то мы получим это сообщение, и это будем считаться поданным заявлением. Вам на следующий день, в пятницу, не стоит подавать заявление на портал или через Telegram-боты", – пояснил министр.

13 июля главы государства Касым-Жомарт Токаев заявил о продлении карантинных мер в Казахстане ещё на две недели и поручил выплатить нуждающимся 42 500 тенге.

Заявки на назначение единовременной выплаты будут подаваться:

работодателями за их наёмных работников, которые отправлены в отпуск без сохранения заработной платы;

индивидуальными предпринимателями и самозанятыми гражданами, чья деятельность была ограничена в связи с усилением карантинных мер – за себя.

Подать заявки можно: