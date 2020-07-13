Карантин продлят, а нуждающимся выплатят по 42 500 тенге в Казахстане

О продлении строгого карантина в Казахстане высказался Президент Касым-Жомарт Токаев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Twitter Главы государства.

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Он сообщил, что карантин продлен до конца июля.

"В связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлен еще на две недели. Завтра правительственная комиссия примет решение. Карантин нужен для защиты здоровья граждан при условии соблюдения ими строгих мер самозащиты", - написал Токаев.

Первые признаки стабилизации нужно закрепить, эти две недели станут ключевыми. Правительство выплатит 42,5 тыс тенге за июль нуждающимся. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) July 13, 2020

Кроме того, стало известно, что казахстанцам выплатят по 42 500 тенге. Об этом также сообщил Токаев.

"Первые признаки стабилизации нужно закрепить, эти две недели станут ключевыми. Правительство выплатит 42,5 тыс тенге за июль нуждающимся", - написал президент в Twitter.

Напомним, строгий карантин действует в Казахстане с 5 июля. Предполагалось, что он продлится две недели.

По последним данным, в Казахстане коронавирусом заразились 59 899 человек, умерли 375.